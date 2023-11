La mugre de Máximo, Cristina y Massa aflora en el “whatergate criollo” y se transforma en un cisne negro (más) en campaña, de la corrupción kirchnerista

(Por: Rubén Lasagno) – El 21 de octubre (hace 18 días) escribí una columna referida a la necesidad que tiene todo país de un Servicio de Inteligencia eficaz y eficiente, para conocer con antelación las amenazas y adelantarse a las consecuencias. Este tema lo traje a cuenta, especialmente, por la falla de cálculo del gobierno de Netanyahu ante la invasión terrorista a Israel y luego puse de (mal) ejemplo, a la Argentina y el manejo que hace este gobierno (y los gobiernos K anteriores) de la AFI (ex SIDE).

Aquello que escribí 18 días atrás quedó expuesto este lunes cuando Carlos Pagni describió en Odisea, toda una operación de seguimiento e inteligencia ilegal sobre jueces de la Corte Suprema de Justicia, políticos, periodistas, etc, por parte de diputados K, gente asociada a la Inteligencia estatal, delincuentes comunes y mano de obra desocupada política del Congreso, organismos del Estado como la AFIP y la propia Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza y con un detalle lapidario: que el titular de la AFI Agustín Rossi, es el candidato a Vicepresidente de Sergio Massa.

La campaña del miedo que despliega el gobierno nacional, a través de los medios asociados al Ministro candidato, tropieza una y otra vez con hechos que le revelan al votante dónde está el verdadero peligro. Sin duda la corrupción es tanta y tan variada que no hay malla de contención que le sirva a Massa y a Cristina, para impedir que los tropiezos morales de sus propia tropa, le inflija un daño serio al candidato quien repite los mismos clichés de aquel 2015, cuando le impidió a CFK triunfar en las urnas y prometía no asociarse nunca más con el kirchnerismo.

La organización de esta inteligencia ilegal que se descubrió a través de la investigación de los jueces de la Corte Suprema, se transforma en otro cisne negro en la campaña de Massa, quien en las generales surfeó como pudo el oleaje del “Bandido” Insaurralde, aparentemente sin impacto negativo en las urnas y ahora debe cuerpear un hecho desde lo institucional mucho más grave, porque pega directamente en el corazón del gobierno del cual forma parte y sus vínculos políticos más cercanos (Cristina, Máximo, Rossi, Alberto) son los autores intelectuales y responsables políticos de este verdadero “Watergate criollo” que usó organismos del Estado para extorsionar a propios y extraños, mientras el presidente le mentía al pueblo, asegurando que con él se terminaba la oscuridad en el submundo de la Inteligencia Estatal.

En aquella nota de hace 18 días escribí “Por eso en la denominada AFI no importa quien esté, si sabe o no, si tiene el mínimo conocimiento en la materia (Acevedo, Icazuriaga,Parrilli, etc); es necesario, imprescindible diría, que sea un compañero político, decidido a encubrir, operar y ejecutar actos ilícitos en bien del gobierno de turno, porque de acuerdo a la teoría progresista de quienes ocupan la Casa Rosada, “no existen hipótesis de conflicto” con países vecinos y bajo ese argumento, usan al aparato de Inteligencia, para delitos políticos que están a la orden del día y expresamente prohibido por ley”.

Y esta es la consecuencia. Néstor Kirchner quien en campaña había prometido “cerrar la SIDE”, como sus antecesores, terminó usando esta veta de poder inigualable que conjuga la impunidad del secreto de Estado, con el desmanejo oportuno que plantea el control y uso de Fondos reservados, jamás auditados, a pesar de las leyes que han creado con ese fin y las comisiones simuladas para ejercer una transparencia ausente de toda gestión.

Desde que Sergio Acevedo puso las manos en el organismo, pasando por Icasuriaga, Larcher, Magdalani, Arribas, Parrilli, Rossi y los que vendrán, nunca hubo un objetivo serio para la Inteligencia estatal, solo el fin de usar al organismo para el carpetazo, la trampa política, escuchar ilegalmente las conversaciones privadas (como le gustaba a Néstor) y lograr la destrucción del aparato judicial en beneficio de la vicepresidente buscando como fin último instalar en el país una Corte al mejor estilo de Venezuela o Cuba. Todo eso, quedó revelado en pocas horas.

El control social, es una de las bases de cualquier gobierno populista y autocrático. Ese seguimiento es indispensable para someter a políticos, empresarios y periodistas de la oposición, pero también a los propios, pues allí se realiza un juego preventivo perverso dentro de un universo donde nadie es tan amigo que merezca estar libre de seguimiento y control, aún cuando sean incondicionales y respondan al Instituto Patria.

Antes fue MIilani, Stiuso, Larcher, Icasuriaga, hoy Tahilade, Rossi y otros personajes menores que articulan estas acciones antidemocráticas para controlar ilegalmente el poder desde el subterráneo de la Casa Rosada. Y Massa pugna por gaanr una elección presidencial diciéndole a la gente que él no tiene nada que ver.

No importan los nombres, importa lo metodológico y el sistema de la inteligencia ilegal como herramienta de control social y de espionaje interno, ha sido el ABC del poder kirchnerista en los 16 años que lleva en el gobierno, en contramano (claro está) del mensaje que inoculan a diario a través de sus medios propagandísticos, donde como en estos días Massa exuda transparencia discursiva y en los sótanos de su oficina se cocinan las más bajas operaciones que pueda exhibir la antipolítica. (Agencia OPI Santa Cruz)