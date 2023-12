Represas, después de “asegurarse” el financiamiento chino, paran la obra tres meses, liquidan todos los salarios pendientes y les liberan los pasajes para que los trabajadores vuelvan a sus destinos

El conflicto/paro/obstrucción/piquete de la UOCRA, en el ingreso de La Barrancosa en el proyecto Represas sobre el río Santa Cruz, terminó. El punto a analizar es cómo y en qué términos finalizó el conflicto.

De acuerdo a una comunicación interna que UOCRA distribuye dentro del obrador de la Barrancosa y también de Cóndor Cliff, después de levantada la medida de fuerza, señala que luego de una reunión con la UTE conformada por las empresas GEZHOUBA -ELECTROINGENIERÍA y HIDROCUYO, han determinado en común acuerdo que la obra Represas parará los trabajos entre el 1º de de diciembre del 2023 hasta 29 de febrero 2024.

Señala UOCRA “que se firmará un acuerdo (223 bis)” donde la dirigencia sindical “pondrá a resguardo la fuente laboral de los nuestros afiliados y el pago del 80% de los haberes en los meses que la obra esté paralizada, sacando de ese cálculo vacaciones y aguinaldo que se tomará el total de los sueldos”, indica la comunicación y agrega “… desde mañana (la UTE) comenzará a liberar los pasajes para que todos nuestros afiliados vuelvan a su hogar” aclarando especialmente que los sueldos de este mes la UTE los pagará normalmente y 100% en fecha.

Es decir, resumiendo: el gobierno nacional gestionó otro endeudamiento de 500 millones de dólares para la obra inconclusa de Represas, la UOCRA presionó-extorsionó con una medida de fuerza a la UTE que no había abonado el último salario y una vez destrabado el dinero para cancelar la deuda, la UOCRA y la UTE acordaron un cese de actividad de tres meses, con pago del 80% del salario (sin trabajar) y el pago de los pasajes a los que viven fuera de la provincia, que son la mayoría.

No es la primera vez

Una vez más y ante la convulsión interna en Represas, se detiene la obra por varios meses, como ocurrió en el año 2021 cuando, debido a un conflicto por falta de pago y una medida de fuerza impuesta en La Barrancosa, decidieron hacer una “veda invernal” de dos meses.

En aquel momento, como hoy, se realizó una reunión entre las partes y un audio obtenido de los dirigentes sindicales, decían expresamente:

“Hoy nos informaron que no han llegado a buen puerto y es inminente la veda, Nosotros teníamos la esperanza de que pudieran solucionar los problemas económicos y técnicos que tenían y no, no vamos a poder seguir, se va a decretar la veda todo junio y julio y sobre eso se va a firmar un documento ante el Ministerio de Trabajo”.

Ese año fueron casi tres meses en los que Represas solo mantuvo una guardia mínima en los obradores y los fondos siguieron llegando, la falta de pago siguió ocurriendo, los conflicto continuaron y en ese círculo vicioso llegamos a hoy donde tras liberarse otra millonada de dólares, que caerán vaya a saber en qué bolsillos y pagaremos los argentinos, el proyecto Represas entra en un nuevo y largo receso, obviamente con pago total de salarios (aunque nadie trabaje) y con solo el 30% de la obra terminada, a pesar los 14 años que se viene financiando lo que hemos dado en llamar “La Yacyretá de Santa Cruz”.

Solo una foto

El gobernador electo de Santa Cruz Claudio Vidal, viajó a Buenos Aires donde se entrevistó con el Embajador chino Wang Wei, tras lo cual dijo en sus redes sociales “Me reuní este martes en Buenos Aires con el embajador Wang Wei de la República Popular China. Nos pusimos de acuerdo para seguir adelante con las obras de las represas que están dentro de nuestro Río Santa Cruz (Condor Cliff y Jorge Cepernic). Estas obras tienen que continuar, ya que es muy importante para que nuestra provincia pueda industrializarse y generar valor agregado“.

La visita del mandatario electo a la oficina del chino, no pasa de lo meramente protocolar y posiblemente, a los fines de hacer una presentación formal de la autoridad que a partir del 10 de diciembre estará a cargo de la provincia. Esto para nada implica que Claudio Vidal haya podido “acordar algo” para que las represas continúen.

El gobernador electo de Santa Cruz Claudio Vidal, se entrevistó con el Embajador chino Wang Wei – Foto: Facebook Vidal

Más allá de que el río Santa Cruz atraviesa a nuestra provincia, la obra, los recursos y el financiamiento, son de Nación. Los chinos, obviamente, no van a venir a negociar nada con el gobernador de esta provincia, porque todo está relacionado, vinculado y focalizado en el Ministerio de Economía nacional, que a partir del 10 de diciembre, estará en manos de Javier Milei.

Mal puede, entonces, el gobernador electo, utilizar las Represas (como ya lo hizo Eduardo Costa y Alicia Kirchner) para fundamentar discursivamente una aparente injerencia y/o participación activa en las decisiones de continuidad y si así fuera, tendría que contarle a la opinión pública (y los periodistas afines se lo tendrían que preguntar), por qué la UOCRA dirige La Barrancosa y más aún por qué los trabajadores y la UTE acuerdan parar tres meses la obra, cobrando sin trabajar y usufructuando beneficios inconcebibles en esta época, en las circunstancias en que está el proyecto, sin atisbo de avance y con nuevas autoridades que llevan a nivel nacional y provincial, muy poca voluntad de modificar/investigar/innovar y buscar el avance de la monstruosa inversión que se ha realizado, sin que lo hecho allí, se corresponda con el dinero dilapidado hasta el momento. (Agencia OPI Santa Cruz)