El Presupuesto 2024 y los Fondos Extrapresupuestarios que se tratarán en Extraordinarias, determinarán si esta legislatura es diferente o la misma escribanía de la era K

(Por: Dr Martín Giraudo para OPI Santa Cruz) – Mirando la evolución de los distintos presupuestos anuales desde el 2015 al 2023 , en los dos periodos de Alicia Kirchner se puede observar que los mismo, evidentemente, reflejan a la baja, ¿Por qué lo haría? básicamente, para montar el discurso/relato de haber logrado una provincia ordenada y con equilibrio presupuestario

Estos “supuestos presupuestos superavitario” ocultaron en todo momento que las diferencias del déficit de la provincia se cubrían con el aporte que nación realizaba a través de Fondos Extrapresupuestarios, los famosos ATN ( Aportes del Tesoro Nacional)

Te puede interesar: Diputados tratará el presupuesto 2024 y posible derogación de la ley de lemas

¿A cuánto asciende la suma de estos fondos, para qué se utilizaron y cómo se direccionaron los mismos?, es algo que no sabemos y esperamos que el nuevo gobierno investigue e informe.

Estos fondos, Alicia pretendía que se aprobaran “a libro cerrado” en las últimas sesiones de la Cámara de diputados, iniciativa que no prosperó porque la oposición no dió Quórum y el oficialismo no logró su propia mayoría para sesionar .

La pregunta que deriva de todo esto es ¿Por qué a la ciudadanía santacruceña se le esconde las verdaderas sumas recibidas por la provincia y no se detalla públicamente en forma pormenorizada los ingresos año tras año en la provincia, en calidad de fondos extrapresupuestarios, especialmente los recibidos en estos últimos 4 años y en este informe elevado a la Cámara para su aprobación por parte del Ejecutivo anterior, se ocultan los datos pertinentes?

Los diputados de la legislatura pasada ¿Tuvieron en sus manos dichos informes en tiempo y forma para su estudio y análisis antes de darle iniciativa favorable en sesión de la Cámara?

El presupuesto 2024 enviado por Alicia Kirchner como gobernadora para su aprobación, arroja una suma de más de 1 billón, trescientos millones de pesos.

El mismo refleja un aumento en términos porcentuales de más del 300 % con respecto al presupuesto 2023 y siguiendo los cuestionamientos que nos hacemos, preguntamos ¿Esto refleja la verdadera y real situación económica de la Provincia?.

Ahora la nueva legislatura se apresta, en una sesión extraordinaria, a aprobar el presupuesto provincial 2024, de acuerdo al despacho de la Comisión de presupuesto de la legislatura pasada.

Más preguntas que respuestas

La actual legislatura, ¿Qué estudio y análisis hizo de este presupuesto, si hace una semana que están en funciones? y otra pregunta que nos hacemos es ¿Éste presupuesto es acorde a las necesidades de la provincia? ¿Aprobarán a libro cerrado este presupuesto y el informe de los fondos extrapresupuestarios que recibió Alicia?

¿Por qué los diputados no prorrogan hasta marzo del 2023 el actual presupuesto y ganan un tiempo para el estudio y análisis del presupuesto 2024?.

¿Estaremos otra vez, como santacruceños, ante la posibilidad que la Cámara de Diputados se transforme de vuelta en una Escribanía, que dando Fe a todo lo enviado por el Ejecutivo anterior y el actual, con el silencio de los diputados, sin análisis ni estudios en tiempo y forma de los dineros públicos tan escasos y necesarios, al punto que todos los diputados se transformen en cómplices por acción u omisión?.

Hay que recordar que en la nueva legislatura casi el 80 % de los diputados son nuevos, que no se les conoce el expertise en la actividad legislativa, como para que en una semana hayan analizado y estudiado el presupuesto 2024 y todos sus anexos ( más de 70 fojas con números e imputaciones )

La anterior Comisión de presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, recibió por más de dos horas el informe de funcionarios del Ministerio de Economía salientes, sobre las bondades del presupuesto 2024 y tras cartón, la Comisión saliente emitió el Despacho favorable para que los diputados, también salientes, aprobaran el mismo en unas de sus últimas sesiones que fracasó por falta de Quorum.

Para el viernes 22 de diciembre 2023, se convocó a una Sesión Extraordinaria y en el paquete de leyes que anualmente cierran “de apuro” en la legislatura, aprovechando la distensión que producen las fechas navideñas, escondidas entre otras leyes de impacto social que serán tratadas, estarán: el Presupuesto 2024 y la Ley de Los Fondos Extrapresupuestarios.

Será una gran oportunidad para determinar si la nueva Cámara es distinta o si es una simple prolongación de la que habitó por 32 años el edificio de la Legislatura provincial, con los mismos vicios, los mismos secretos y la misma corrupción institucional que llevó adelante el kirchnerismo por tanto tiempo. (Agencia OPI Santa Cruz)