El kirchnerismo no dio quórum y cayó la sesión extraordinaria de Diputados

El bloque del Frente de Todos no dio quórum este viernes para tratar el Presupuesto provincial 2024, la derogación de la ley de Lemas, la modificación de la ley de Ministerios y la ratificación del decreto que convoca a auditorías externas e internas de todas las áreas de gobierno.

Los 12 integrantes del bloque kirchnerista decidieron no bajar al recinto y evitaron que haya una mayoría para el inicio de la sesión que se tuvo que levantar por falta de quórum.

Sólo asistieron 12 de los 24 diputados: los 11 legisladores de Por Santa Cruz y 1 de la Coalición Cívica ARI.

La titular del bloque de Por Santa Cruz, Iris Rasgido aseguró que “estamos sin quórum y eso es no tratar temas importantes como el presupuesto, auditorias necesarias para poder tener un estado de situación claro y preciso para los sectores de gobierno y dar respuestas a los santacruceños”.

La falta de quórum “es darle la espalda al pueblo de Santa Cruz. Las auditorias es un tema importante para analizar que ha pasado con los fondos santacruceños y es menos calidad de vida de los vecinos”.

La titular del bloque de Por Santa Cruz la Diputada Iris Rasgido – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

“Es dar la espalda a los vecinos que no se generan las herramientas para las cuestiones de gobierno” añadió Rasgido.

A su turno, el diputado de la Coalición Cïvica ARI, Pedro Muñoz dijo que “nos encontramos con un sector político que no está acostumbrado a no tener el poder. Hoy no están en igual contexto político es una realidad distinta. Tienen que sentarse a debatir en el lugar que nos encomendó el pueblo”.

Luego de la sesión, el vicegobernador Fabián Leguizamón en conferencia de prensa sostuvo que “para ellos quizás no es importante rendir cuentas, pero para el pueblo de Santa Cruz sí. Hay que tener responsabilidad institucional”.

“Vamos a seguir dialogando para tener una sesión y darle las herramientas que precisa el gobernador”, añadió.

Hubo varias críticas a los legisladores de la oposición kirchnerista y reiteraron que insistirán con los proyectos que impulsa el gobierno de Claudio Vidal.

El kirchnerismo emitió un comunicado donde señalan que “las verdaderas urgencias del pueblo santacruceño se han visto rotundamente modificadas en función del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei el miércoles 20 de diciembre, un día emblemático para la sociedad”.

Añaden que “nuestra intención trabajar por la gobernabilidad en el camino del consenso y el dialogo, facilitar el camino, velando siempre por los intereses de nuestros santacruceños”.

Allí apuntan a que la “propuesta de proyectos de leyes presentadas por el gobierno provincial, está desfasada de la realidad económica y social que, sin dudarlo, necesita de otras respuestas por parte del Ejecutivo”.

El vicegobernador de la provincia Fabián Leguizamón – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Sobre el presupuesto 2024 pidieron que “el equipo económico actual proponga una pronta propuesta de adecuación en relación al reciente giro económico y financiero que atraviesa el país, ya que impacta de forma directa en el bolsillo de la gente como así también a los ingresos y egresos provinciales”.

Leguizamón señaló ante el comunicado que “no cogobiernan, la responsabilidad es del gobierno que votó el pueblo de Santa Cruz en agosto con Claudio Vidal a la cabeza”. (Agencia OPI Santa Cruz)