Abdala: “El futuro de la Argentina depende de que podamos ponernos de acuerdo”

En medio de la polémica generada por el reciente decreto del presidente Javier Milei, el senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, instó a “dialogar y consensuar”, destacando la necesidad de superar la división simbolizada por términos como “la casta” y “la grieta”.

“Yo creo que hay que dialogar, consensuar. De lo de la casta, como de la grieta, hay que salir”, precisó Abdala. Este llamado al diálogo surge en un contexto en el que el decreto de Milei ha generado tensiones y controversias, especialmente en relación con el lenguaje utilizado para referirse a la clase política.

Abdala, con un pasado vinculado a la fundación del PRO en San Luis y experiencia como funcionario de los Rodríguez Saá y diputado provincial, destacó la importancia de superar las divisiones para avanzar en el bienestar de Argentina. A pesar de mantener una relación normal con el ex presidente Mauricio Macri, expresó su distanciamiento del PRO al sentirse “no respetado”.

En una entrevista con el diario Clarín, Abdala mencionó su relación con el PRO y Macri: “Tengo una relación normal, nunca se cortó. Yo me distancié porque no fui respetado, me ningunearon”. Sobre el apoyo de sectores políticos al gobierno de Milei, incluido el PRO, observó que fue útil y continúa a través de algunos integrantes del gabinete.

Respecto al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Abdala expresó su respaldo, considerándolo coherente con lo planteado durante la campaña electoral. Destacó la urgencia de tomar medidas rápidas para enfrentar la crisis económica y enfatizó la importancia del diálogo y la colaboración con otros bloques políticos en el Congreso.

En relación con las reformas laborales y las críticas recibidas, Abdala subrayó: “Más que preocuparnos, estamos ocupados en dictar las medidas que creemos que le hacen bien a la Argentina”. El senador dejó claro su compromiso con la implementación de medidas que considera beneficiosas para el país, reiterando la importancia de la interacción con todos los actores políticos en la búsqueda de soluciones. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información NA