Gobierno de Chubut anunció el envío de la Ley de Transparencia en la Obra Pública

(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres presentó este martes el proyecto de ley de Transparencia de la Obra Pública que busca readecuar el sistema de contratación de las obras que se realizan en la provincia.

Torres en conferencia de prensa sostuvo que actualmente el sistema de evaluación de las contrataciones “nos encontramos con algunas cuestiones que son ridículas” en obras que no estaban terminadas o figuraban con avances del 90%.

“El gobierno pagó de manera anticipada para que comenzaran y no comenzaron. Por eso, la primera decisión que tomamos es ejecutar todos los seguros de caución de las obras que no hayan empezado y hayan cobrado un adelanto financiero”, añadió.

El proyecto de ley prevé establecer un sistema de transparencia que “nos permitirá realizar un seguimiento real de las obras”.

Torres sostuvo que “las obras cuantiosas que no se terminaron, esos casos se van a contemplar. Lo que no vamos a permitir son la picardía de algunos vivos que cobraron mucho dinero, pero que no levantaron ni un solo ladrillo y no devolvieron la plata. Van a tener que devolver la plata”. (Agencia OPI Chubut)