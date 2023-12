Diputados aprobaron por unanimidad el presupuesto 2024

El presupuesto general del 2024 para Santa Cruz fue aprobado por unanimidad de la legislatura provincial durante la primera sesión extraordinaria que se realizó este viernes en la Cámara de Diputados.

Tras un primer intento fallido durante la semana pasada por falta de quórum, esta vez el bloque mayoritario del kirchnerismo asistió a la sesión y se aprobó además el presupuesto de la Cámara de Diputados junto a la ley de Ministerios.

Te puede interesar: La Ley de Emergencia que prepara el gobernador Vidal tiene buenas intenciones pero algunas “excepciones” que dejan muchos lugar para la duda

La presidenta del bloque Por Santa Cruz, Iris Rasgido dijo que “hubo diálogo y nos pudimos encontrar. Tenemos una responsabilidad institucional, reuniones entre bloques y con autoridades del Poder Ejecutivo”.

“Celebramos estas tres leyes que son el presupuesto general de la provincia junto al Poder Legislativo junto a la ley de Ministerios. Son tiempos difíciles y nos debemos encontrar para dialogar”, añadió.

Muñoz señaló que el voto por unanimidad es “darle una herramienta fundamental al Poder Ejecutivo y esperamos que después de las auditorias se de cuenta de cómo es el estado de situación que recibió el gobierno”.

“Esperamos que los sistemas de auditoría se lleven adelante y haya acceso a la información de los vecinos. Fui muy crítico de gobiernos anteriores, en estos días aparecen nubarrones de emergencia económica que nunca funcionó en nuestra provincia y lo quiero señalar como preocupante”, añadió.

Muñoz recordó que “de 32 años de kirchnerismo estuvimos 23 años en emergencia económica y no sirvió para nada. Vamos a acompañar todo lo que sea transparencia, pero la emergencia tensa la situación y un presupuesto aprobado por unanimidad es un aliciente”.

A su vez, remarcó a necesidad que se de el debate por la coparticipación provincial que tenga en cuenta los aportes a las Cajas de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social.

A su turno, el diputado Daniel Peralta dijo que “la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, sus adicionales son muy necesarios. He sido quizás parte de la historia institucional durante 8 años o más por un fracaso institucional que motivó por medio año el conflicto docente que luego pudimos solucionar mediante el diálogo”.

“Me hago responsable de lo que hice mal durante mis gestiones, hoy frente al contexto nacional la situación es delicadísima, amerita que el gobernador tenga las herramientas para enfrentar situaciones muy difíciles en los próximos días como tarifazos, financiamiento a las provincias, dudas sobre el impuesto a las Ganancias o si se coparticipa el impuesto al Cheque”, sostuvo el ex mandatario provincial.

Diputados aprobaron por unanimidad el presupuesto 2024

Peralta aseguró que “el gobierno tiene las herramientas para ejecutar las auditorías y denuncias que corresponda en las auditorias del Tribunal de Cuentas, es una buena señal a la sociedad y vamos a acompañar. Son funcionarios designados por este gobierno pero que no se traduzca en vendettas ni persecuciones sino aplicar la ley”, argumentó.

EL legislador dijo que “es una sociedad la nuestra que tiene mucho Estado, pero tenemos un gobierno nacional que no nos comprende. Celebro que el gobernador recibió a los sindicatos de YCRT y que no haya un costo social que impactaría fuertemente no solo en el trabajo sino en los pueblos”.

“Después de tantos años de ser oficialismo cuesta ser oposición, pero esto es política”, dijo al tiempo que sobre la posibilidad de declarar una emergencia económica “hay que evaluar si es que llega el proyecto”.

El diputado por el pueblo de Río Turbio, Carlos Godoy “hay que poner en situación lo que ocurrirá en la cuenca carbonífera. Con un DNU tomamos las primeras malas noticias, luego una ley ómnibus donde nos parece importante como cuerpo colegiado podamos tomar una posición como representantes de los habitantes de Santa Cruz ante esta situación”.

Ley de Ministerios

Los diputados aprobaron por unanimidad, y con reserva en algunos artículos por parte de las legisladoras Rocío García y Agostina Mora Doldán, la nueva estructura orgánica de Ministerios que incorpora el nuevo Ministerio de Energía y Minería, elimina la creación de la Agencia de Medios Audiovisuales e integra los Ministerios de Desarrollo Social junto al Ministerio de Igualdad e Integración.

En el debate previo, la diputada Karina Nieto del bloque Unión por la Patria rescató la jerarquización del área de Recursos Hídricos que impulsa el gobierno de Claudio Vidal para el Ministerio de Energía y Minería, que encabezará Jaime Álvarez.

Por su parte, la diputada Rocío García criticó la decisión que el Ministerio de Integración e Igualdad se integre junto al Ministerio de Desarrollo Social porque “implica un retroceso para su jerarquización. Nosotros hemos impulsado ese ministerio, pero hoy este proyecto es una herramienta que pide el gobernador y por eso entendemos a quienes acompañen este artículo para lo que pide la gestión de gobierno”.

En tanto, la legisladora Agostina Mora Doldán (UxP) también rechazó el cambio en la orgánica de ministerios y sostuvo que “creo en la institucionalidad de género que trabaja para sociedades más libres e igualitarias. La conciencia de género tiene un largo desafío en la batalla cultural”. (Agencia OPI Santa Cruz)