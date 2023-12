La Ley de Emergencia que prepara el gobernador Vidal tiene buenas intenciones pero algunas “excepciones” que dejan muchos lugar para la duda

(Por: Rubén Lasagno) – El Gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal envía a la Cámara de Diputado una Ley de Emergencia con 28 artículos útiles dentro de los cuales hay algunos de factura interesantes, aunque algo parecido al instrumento legal ordenado por Néstor Kirchner cuando se hizo cargo del gobierno provincial en los años 90, solo que allí se agregaba la suspensión de los aumentos de sueldos y recorte de salarios y jubilaciones.

Sin embargo hay dos cuestiones que debemos analizar, no tanto por su impacto mediático, sino por su instrumentación y las “excepciones”, que suelen ser puertas secretas que usa el gobierno para dejar escapar aquellas acciones que saltean las reglamentaciones y se cuelan con un grado de justificación increíble, cuando salen a la luz los pedidos de explicaciones.

En el Capítulo II titulado Suspensión de subsidios, subvenciones y pauta publicitaria”, en el artículo V, señala: Suspéndase la pauta publicitaria de todo tipo, con excepción de la que corresponda realizar para informar convocatorias, notificaciones, decisiones judiciales y/o administrativas que impliquen plazos y obligaciones con plazo de ejecución y/o vencimiento, e intimaciones con igual carácter. Las excepciones a lo establecido en este artículo serán expresamente aprobadas por el Poder Ejecutivo.

Analicemos: Está muy bien la decisión tomada por el Ejecutivo de reducir la pauta publicitaria y hasta deberíamos decir que se quedó corto, la pauta publicitaria debería ser eliminada totalmente; sin embargo decir que reducirá la pauta al 50% es insustancial si no sabemos de cuánto se trata el 100%, porque el gobierno provincial, nunca informó públicamente cuánto y a quién pagaba en pauta publicitaria por mes y año. ¿Lo transparentará Vidal?.

Sabemos que hay medios provinciales que dependen exclusivamente de la pauta del gobierno e incluso el propio gobernador fue renuente a eliminarla “por la gente que quedaría desempleada en esos medios”. Pues digámosle al señor Claudio Vidal que ese es un problema de los propietarios de los medios, que hicieron una forma de vivir, funcionar y enriquecerse, a través de los dineros públicos.

Poner como una “excepción” el pago de las notificaciones, convocatorias y decisiones judiciales o administrativas, que deban ser publicadas, si no está seguido de una transparencia absoluta por parte del gobierno, donde semanal o mensualmente el Ejecutivo publique los montos que paga a cada medio en por dichas publicaciones, es gatopardismo puro. Por otra parte Vidal debe saber que no son “Fondos Reservados” o “Fondos secretos”, son Fondos públicos, por lo tanto está obligado a decir cuánto, cómo y en qué se invierte, publicando la información con acceso para todo el mundo.

Será incomprobable para la sociedad el cumplimiento o no de la palabra del gobernador y teniendo en cuenta la experiencia previa, todo indicaría que sería cambiarle el collar al mismo perro. Distinto será si el gobernador ordena que los montos, los pagos y los medios a los cuales sean asignados, salgan en una lista pública donde cualquiera lo pueda constatar. No hacerlo, es generar un discurso de impacto, pero de cumplimiento dudoso.

En el Capítulo VII “De la relación con los municipios”, el artículo 20º establece:

El Poder Ejecutivo podrá proponer y efectivizar el saneamiento de la situación económica financiera verificada a la fecha de entrada en vigencia de la presente, entre cada uno de los municipios y el Estado provincial o sus organismos. Quedan excluidas de la presente operatoria, las obligaciones de los municipios con el Banco Santa Cruz, con el Estado provincial originada en Anticipos de Coparticipación Municipal otorgados durante el año 2023 y aquellas derivadas de convenios de préstamos o subpréstamos con organismos nacionales o del Estado provincial.

Analicemos: otra vez el Gobernador por un lado dice que no hay plata, pero por el otro deja abierta la puerta, a través de la excepción, para asistir a los municipios que en general, excepto raras excepciones como El Calafate, tienen un monstruoso déficit que les impide cumplir con los salarios y aguinaldos.

Y acá caemos en otra gran duda. El proyecto de Ley no dice nada de los ex intendentes que han dejado a los municipios sumidos en deudas, corrupción y se han enriquecido junto a familiares y amigos, como sucede con los ex intendentes de 28 de Noviembre, de Los Antiguos, de Cdte Luis Piedrabuena o de Perito Moreno.

Tal como rescatamos de la letra de la Ley de Emergencia, el estado provincial quien nos dice a todos que no hay plata, encuentra un resquicio para poner a mano un salvavidas a los intendentes que llegan y encuentran tierra arrasada, pero el gobierno provincial no habla de denunciar penalmente a los ex jefes comunales, ni de rescatar ese dinero mal habido para engrosar las arcas provinciales, tan deprimidas como dice el Gobernador.

Y lo redondea en el Artículo 22º, donde la Ley expresa: “El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, podrá suscribir Convenios Parciales de Saneamiento Económico Financiero con cada uno de los municipios involucrados, a efectos de viabilizar los acuerdos emergentes del artículo precedente”.

Con este último artículo el gobernador Vidal hace una excepción a su misma ley, para poder asistir a municipalidades como las que dejan en la ruina su candidatos Fernando Españón, o toma un nuevo intendente, también de su partido, como la señora Neira en Los Antiguos, que: o dejan el municipio arrasado, como en 28 de Noviembre o no tienen un peso para arrancar como en Los Antiguos y necesita fondos para funcionar.

Con esta excepciones, Vidal se asegura que sus militantes corruptos queden a salvo y a su nuevos intendentes no les falten los fondos que le impiden pagar los salarios, por culpa de la corrupción que dejó su antecesor.

Por estos motivos expuestos, las Leyes de emergencias como éstas, son buenas, en tanto no hagan tantas “excepciones” que le dan una flexibilidad tan grande al Ejecutivo que al final, terminan siendo instrumentos arbitrarios que le permite al Gobernador, direccionar a su antojo, los fondos que quita o recorta de otros lados sobre el argumento de que la plata se terminó, pero más que acabarse, en realidad, cambian de mano. (Agencia OPI Santa Cruz)