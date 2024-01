José Luis Espert criticó a la oposición y anticipa un escenario “dolorosísimo”

El diputado nacional José Luis Espert, recientemente nombrado al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, arremetió hoy contra la oposición, especialmente el kirchnerismo, tras un acalorado cruce durante su designación. En declaraciones al programa “Crónica de una tarde anunciada” por Radio Rivadavia, Espert aseguró que cuando el kirchnerismo no está en el poder, “no te dejan gobernar y, si pueden, te voltean”.

“Cuando esta gente no está en el poder, no te dejan gobernar y si pueden te voltean. Hay que tener claro lo que es tener al kirchnerismo cuando no está en el poder y está en la oposición. Ellos son absolutamente destructivos y hasta destituyentes”, expresó el legislador de Juntos por el Cambio.

Espert consideró que lo ocurrido en la Cámara baja fue una muestra de la actitud que adopta el kirchnerismo cuando está en la oposición, caracterizándolos como “destructivos” y obstaculizadores.

En relación al futuro económico de Argentina, el diputado cercano al presidente Javier Milei anticipó un escenario “dolorosísimo” en los próximos meses debido a la inflación y al ajuste económico implementado por el Gobierno. “Ojalá que la gente esté muy paciente con lo que viene, porque viene un purgatorio y un síndrome de abstinencia jodido de todo el desastre que dejó el kirchnerismo”, advirtió.

Espert destacó que Argentina atravesará un proceso difícil, pero necesario, para lograr un cambio significativo. “Para parir una nueva Argentina, va a haber dolor”, agregó, reconociendo que el ajuste implicará costos, especialmente para aquellos que considera “los justos”.

Las declaraciones de Espert se producen luego de su alianza con Javier Milei, quien le dio la bienvenida “a las fuerzas del cielo” tras su designación al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, un órgano clave en el tratamiento de la ley ómnibus enviada por el mandatario.

La reunión constitutiva de la comisión estuvo marcada por la tensión, con críticas de Unión por la Patria y enfrentamientos con el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA