Decoud dijo que “no hay plata” y ahora la provincia queda presa de su posición ambigua: si apoya a YCRT en el reclamo y no vota la Ley ómnibus, el destino del yacimiento estará sellado

(Por: Rubén Lasagno) – Lo dijimos en nuestro informe anterior: no es competencia ni está en la voluntad del Gobernador Claudio Vidal prometerle a los sindicatos que su intermediación con el presidente Milei y la entrega de la carpetita básica que le alcanzó al pasar por Río Gallegos, fuera a ser decisiva en la toma de decisiones del mandatario nacional, sobre el destino del yacimiento. Curiosamente y casi como un corte de manga de Milei a Vidal, la empresa rioturbiense es la primera en ser mencionada oficialmente como objeto de privatización, aunque a decir verdad, hay otra muchas que insumen decenas de veces más el presupuesto de YCRT.

Thierry Decoud, Interventor recién asumido, dijo que para YCRT no hay plata y todo se encamina aceleradamente a una definición drástica: la privatización; el problema, igualmente, no es tan simple.

El aspecto político juega un papel tan importante como el financiero, en el destino del yacimiento. Vidal tiene en la Cámara Alta a Natalia Gadano y José Carambia y en Diputados a Sergio Acevedo y Juan Garrido. Se especula con que ninguno de ellos, respondiendo a la línea que plantea el propio Gobernador, le dará su acuerdo a la Ley Ómnibus que pretende aprobar el presidente.

Visto así, la jugada de Milei parece una presión exagerada hacia la provincia de Santa Cruz, para lograr el respaldo de su mega ley en ambas Cámaras, sin embargo, no sería factible un acuerdo político de intercambio (te doy las manos y vos me apoyás en YCRT), porque contradice el propio mensaje de los gobernadores patagónicos que pretenden hacer un frente común de resistencia y particularmente Acevedo y Garrido, objetarían la orden.

No obstante, aún si la decisión de Vidal fuera sostener la negativa a aprobar el paquete cerrado de leyes que quiere Milei, conociendo a Carambia y no tanto a su par, la señora Gadano, no sería extraño que el ex intendente laseherense lo traicionara en el Senado, teniendo en cuenta que de eso saben muchos los hermanos que entraron por Cambiemos, jugaron para el FPV durante 4 años y en las elecciones del 2023 lograron una banca a través del SER.

El factor humano

Lo que el gobierno nacional no prevé o cree que podrá manejar atemorizando a la masa de trabajadores enrolados en los sindicatos de Río Turbio, es el factor humano de la empresa. Prácticamente la gente hoy espera una decisión del presidente, que no destruya el futuro de la cuenca, anulando el yacimiento del cual viven más de 2000 familias. Y el gobierno nacional no debe entender esa posición, como una flaqueza.

Milei o quienes lo aconsejan, deben prever que nunca se debe acorralar la presa, siempre se le debe dar una salida y si acaso la motosierra actúa con demasiada brutalidad, logrará un conflicto permanente, manifestaciones de todo tipo, sabotajes y variados ataques (hechos que ya ocurrieron), lo cual generará una contrapublicidad para las pretensiones que tiene el gobierno de encontrar un privado a quien le interese sacar carbón en el confín del país con una crisis, no solo irresuelta, sino de magnitudes inimaginables.

Con esta decisión de privatizar YCRT, a pocos días de haber pasado por Río Gallegos, el presidente Milei prácticamente confiesa públicamente que no le interesó y ni siquiera leyó la carpeta que le entregó el gobernador.

Ahora la pelota está en la cancha de Claudio Vidal y si realmente va a jugar en favor de YCRT, tendrá que hacer serias e importantes concesiones que lo van a marcar políticamente. Y si se niega a negociar con el presidente, sin duda la devolución no será favorable para la salud del yacimiento de Río Turbio. (Agencia OPI Santa Cruz)