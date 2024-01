Ana María Iani con 12 años en la función pública y 4 por delante, no se ocupó de YCRT y ahora se preocupa por la “desinversión”, demostrando que la vergüenza es su gran deuda pendiente

(Por: Rubén Lasagno) – Para entrar de lleno a esta columna, quiero repasar dos definiciones claves:

El arrepentimiento, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer.

El victimista es quien se disfraza de víctima para culpar a los demás.

El arrepentimiento de un victimista constituye, por lo tanto, la actitud de una persona que sintiéndose responsable de una situación que tuvo la posibilidad de haber manejado a tiempo para lograr revertir las consecuencias, hoy no puede remediar y elige ponerse del lado de las víctimas, logrando una falsa empatía, solo a los fines de encubrir su propia irresponsabilidad y para lograrlo, culpa a otros.

Esto acaba de hacer la diputada nacional Ana María Ianni, en una nota realizada en el diario Tiempo Sur, donde dan cuenta de una reunión de la legisladora con una serie de representantes gremiales patagónicos y dirigentes de ATE Río Turbio, apuntando en la nota el objetivo “de poner de relieve el trabajo que se lleva adelante en la denominada Cuenca Carbonífera y desmentir los dichos surgidos desde el seno del Poder Ejecutivo”, indica el artículo donde se afirma que presentaron informes respecto de la explotación de la mina de carbón y la provisión del mineral para el funcionamiento de la usina 240 con el fin de abastecer el interconectado.

“También se mostraron preocupados ante la posibilidad del cierre de la empresa y la continuidad laboral de miles de familias de Río Turbio y de 28 de Noviembre, pueblos ligados directamente al funcionamiento de la mina carbonífera”, señala la nota de Tiempo Sur atacando los dichos de Adorni remarcando los mismos como “una serie de mentiras en relación con sus gastos y producción, mostrando un total desconocimiento a la hora de informar a la prensa. Y sobre todo, cuando sostuvieron que la empresa no es productiva desde hace muchos años”.

Y llegamos al punto donde al referirse a la anfitriona de los sindicalistas en el Congreso, dice:

“La diputada Ianni, quien durante el gobierno de Mauricio Macri fue una de las principales defensoras del yacimiento, sostuvo que “es poco serio lo del Gobierno Nacional que, sin ponerse a investigar, intenta demonizar el trabajo de miles de trabajadores que a diario ponen sus vidas en riesgo para extraer el carbón. Debería estar pensando en cómo seguir invirtiendo para generar ganancias, en vez de atemorizar a las familias con la amenaza del cierre de la empresa“.

El pudor es una actitud que se conforma con el recato, la modestia, la honestidad y la vergüenza de una persona. La diputada Ianni carece de pudor al hablar y opinar, como si la historia hubiera comenzado con Macri y luego de ponerse en pausa 4 años, se hubiera reiniciado con MIlei.

Dice Ianni que este gobierno, sin investigar pretende demonizar el trabajo de miles de trabajadores; no, quien demonizó a esos trabajadores fue el propio Frente para la Victoria, su partido y precisamente si la decisión del presidente es no continuar con la empresa a cargo del Estado, es por el desastre, el robo y la corrupción que atravesó tanto al yacimiento como a la Usina de 240 Mw que después de 12 años sigue sin producir energía y el yacimiento sin sacar carbón.

Quienes llevaron a YCRT a estas lamentables condiciones de liquidación, fueron sus pares del kirchnerismo y ella misma, quien por tantos años usufructuando la beca política, como vamos a detallar a continuación, no hicieron absolutamente nada para blindar a la empresa y no permitir que otro gobierno, le pusiera freno a este desastre.

Claro, la respuesta que encontramos quienes analizamos sin apasionamiento el “modelo K”, es que ellos (incluida la diputada Ianni) nunca pensaron que dejarían el poder. Ese fue el gran error, creer que iban a eternizarse en el gobierno y más allá de cambiar los apellidos, el ladripopulismo, proseguiría en el poder, aún con algunos matices, pero no contaron con el cisne negro que le apareció en las presidenciales del 2023.

Contámelo otra vez

Ana María Ianni en el 2011 fue elegida diputada nacional por la provincia de Santa Cruz y desde entonces está enrolada en el Frente para la Victoria. En las elecciones del año 2015 salió elegida Concejal (FPV) de El Calafate, donde se desempeñó hasta el año 2017. En las Legislativas de ese año, se propuso y ganó como Senadora puesto que mantuvo hasta diciembre del 2023 y allí fue electa (otra vez) diputada nacional por la provincia de Santa Cruz con mandato por 4 años, es decir hasta el año 2027.

En el Congreso se desempeñó como vicepresidenta de la comisión de Turismo, vocal de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; de Seguridad Interior y Narcotráfico; de Industria y Comercio; de Minería, Energía y Combustibles; de Infraestructura, Vivienda y Transporte; de Ambiente y Desarrollo Sustentable; de Población y Desarrollo Humano; de Ciencia y Tecnología; de Educación y Cultura; de Deporte; de Salud y las que sobrevengan en su actual mandato en el Congreso.

Ianni estuvo 12 años en contacto directo con el poder político provincial y nacional. De esos 12 años, al menos 10 años fue partícipe de las decisiones políticas del poder que detentaba su partido de pertenencia (el FPV), restando los 2 que fue Concejal de El Calafate. De toda su carrera 10 años los ocupó en el Congreso nacional y ahora tiene 4 más por delante.

El Frente para La Victoria entre 2003 y 2023, estuvo 16 años en el poder, solo interrumpido en el lapso 2015/2019 con el gobierno de Mauricio Macri.

En Santa Cruz tuvieron el poder absoluto (gobernación y Legislatura) durante 32 años. A nivel nacional durante 12 años (2003/2015) contaron con todo el poder político teniendo la presidencia y el Congreso. Entre 2015 y 2019 (durante el gobierno de Cambiemos) mantuvieron mayoría en el Congreso y durante 16 años (2003/2015 – 2019/2023) políticamente fueron un solo bloque político uniforme que ellos en el discurso lo planteaban como el eje Nación-Provincia-Municipio.

Ianni y la insoportable levedad del ser

Después del resúmen de poder que describí en los último párrafos, queda claro que la diputada Ianni muestra su peor descaro a la hora de “empatizar” con los trabajadores de YCRT, porque ella misma es parte responsable y principal de que el yacimiento esté como esté y fundamentalmente que ella y su partido, no hayan movido un solo dedo para lograr cambiar la figura jurídica de la empresa teniendo todo el tiempo y las manos para llevarlo a cabo. Ojalá algún día, los periodistas que la entrevistan hagan periodismo de verdad y le pregunten por todo esto.

En la icónica novela de MIlán Kundera, La insoportable levedad del ser, Tomás, personaje principal de la trama, al verse descubierto por Teresa y aceptando una petición de ella, deciden radicarse en el campo, donde descubre la felicidad con la levedad de no tener responsabilidades sociales.

La Diputada Ianni descubrió que poniéndose del lado de los trabajadores de YCRT, anula o se libera de la responsabilidad que le cabe por haberse mantenido durante 20 años en la política y nunca haber hecho algo para modificar, impulsar y/o proteger a esas más de 2000 familias de la cuenca, de lo que inexorablemente iba a suceder algún día, ante un pozo negro de fondos en lo que los miembros de su partido, transformaron a YCRT durante décadas.

La aparición de la señora Ianni junto a sindicalistas co-responsables del ocaso de YCRT, cargando las culpas al gobierno de Macri (único gobierno que al menos les hizo despachar dos o tres buques con carbón a Brasil) y al de Milei por ordenar su privatización, es una acción patética e hipócrita que la deja como proponente y cara visible de esta “avanzada de resistencia”, jugando un papel paupérrimo, poco creíble y fácilmente rebatido por los hechos y la historia reciente.

Lo de Ana María Ianni es politiquería y barata, de cuarta categoría, con cimientos construidos en slogans y recortes de la realidad, por lo tanto, yo no estaría tan seguro que el camino sea ese, para convencer al presidente de que YCRT debe continuar con cargo a todos los argentinos. Me parece que si la diputada, como todos los demás políticos y sindicalistas oficialistas/kirchneristas, no se sinceran, reaccionan honestamente y con autocrítica ante esta nuevo orden que (aparentemente) operará en la empresa, más que ayudar a conservarla, terminarán hundiendo las últimas esperanzas de aquellos que hoy están desesperados por conservarla. (Agencia OPI Santa Cruz)