Investigación revela falsedad en los registros de vacunación en el gobierno de Jair Bolsonaro

La Contraloría General de Brasil confirmó el jueves que los registros de vacunación del ex presidente Jair Bolsonaro son falsos, luego de una investigación sobre la presunta manipulación de la información en su tarjeta de vacunación Covid-19. Los registros indicaban que Bolsonaro, conocido por su escepticismo hacia la pandemia y su oposición a la vacunación, recibió una dosis en julio de 2021 en un centro de salud en San Pablo.

Sin embargo, la investigación concluyó que Bolsonaro había abandonado la ciudad el día anterior y no salió de Brasilia hasta tres días después. La enfermera que figura como la administradora de la vacuna negó haberlo hecho y ya no trabajaba en el centro. Además, el lote de vacunas registrado no estaba disponible en esa fecha.

La Contraloría General también reveló que otros dos registros de dosis aplicadas a Bolsonaro fueron eliminados de su historial antes del inicio de la investigación. En mayo pasado, la policía federal allanó la residencia de Bolsonaro como parte de la investigación sobre las vacunas, deteniendo a algunos de sus ayudantes y confiscando su teléfono móvil. Bolsonaro ha negado previamente tener conocimiento o haber ordenado la introducción de información falsa en sus registros de vacunación.

Durante su mandato, Bolsonaro minimizó repetidamente las medidas de inmunización y distanciamiento social, llegando a afirmar que no se había vacunado y que no lo haría. También cuestionó la eficacia de las vacunas y difundió temores infundados sobre posibles efectos secundarios, incluso asociando falsamente la vacuna con el desarrollo del sida. Bolsonaro contrajo COVID-19 en julio de 2020, casi un año antes del registro de su primera vacuna. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA