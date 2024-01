La Comisión interna de la UOCRA en Represas comunicó posible suspensión de las obras y despido de 500 trabajadores

Una comunicación firmada por la Comisión Interna de la UOCRA en Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, le advierte a los trabajadores que cumplen tareas en ambos obradores que por el momento tienen asegurado el sueldo hasta el 29 de febrero y dice “de ahí en más vendrán los peores momentos que atravesaremos en Represas”. en alusión a las medidas drásticas de suspensión de obra pública que tomaría el gobierno nacional a cargo de Javier Milei.

Informa, sin dar ningún detalle ni precisión, que a partir del 1º de marzo habrá 500 bajas, pero no sabe especificar de qué sector ni la modalidad que se utilizará.

Luego advierte que la gente de la UOCRA que quede afectada a la obra, hasta los meses de octubre o noviembre/24 que presuntamente se reestablecerían los trabajos en las represas sobre el río Santa Cruz, no cobrará salario e insta a quienes tengan la oportunidad de tomar otro trabajo, que lo haga y señala “…aprovechen porque se viene la mano realmente fea”.

Acota el comunicado interno, que hay un pacto o un acuerdo entre el gobierno nacional y la UOCRA Central y le recrimina a las autoridades de su sindicato que ellos (Comisión Interna UOCRA Represas) se enteraron por terceras personas y ahora esperan una reunión con Rubén Pronotti, Secretario de Organización de UOCRA nacional.

Dos versiones

Consultadas las fuentes en Represas, a fin de no quedarnos solo con la reproducción de este comunicado poco claro, OPI pudo determinar que hay dos corrientes de interpretación sobre esta pieza de comunicación interna de la UOCRA cuya responsabilidad pertenece a Diego Paz:

Una, indicaría que efectivamente, la UOCRA en represas no está siendo informada debidamente sobre el destino que tendrá la obra, la actitud y planificación que tienen los chinos, que ponen el capital y estarían barajando un nuevo estatus de financiamiento, por pedido del propio presidente Milei y la UOCRA central no les estaría informando debidamente sobre el cauce que tomará la obra de la hidroeléctrica, por un pedido expreso del Ministerio de Energía que quiere terminar el plan, en los que estaría contemplada una auditoría y revisión de los fondos utilizados hasta el momento. No descartan que a partir de conocer esa inversión, el endeudamiento que tomó el país y las posibilidades económicas de la Argentina, el gobierno decida qué rumbo toma en la construcción de esta mega obra que lleva más de 10 años y solo un 30% de su adelanto real.

La segunda versión, argumenta que la comunicación de la Comisión Interna de la UOCRA, estaría consensuada con las autoridades de Represas Patagonia, quienes buscan reducir el personal, debido al reajuste de fondos y funcionamiento que tendrá la obra a partir de este año. El objetivo, sería llevar temor al personal que trabaja en las represas para que, de presentarle una oportunidad de trabajo, lo tomen y de esta manera las empresas se evitarían los despidos e indemnizaciones.

“Para seguir funcionando uno de los criterios que se han insinuado, es que se debe achicar en un 30% o más la mano de obra”, dijo una alta fuente de Represas Patagonia y concluyó “estamos ante una crisis inédita para el proyecto, ni siquiera en épocas de Mauricio Macri hubo tanta incertidumbre y los chinos, no quieren poner un peso más hasta que las cosas no estén claras de acá a los próximos 4 años”. (Agencia OPI Santa Cruz)