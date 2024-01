Para que no le “pongan palos en la rueda” en 28 de Noviembre, el gobernador Vidal le encargó a Fernando Españón que coloque amigos, familiares y municipales en cargos provinciales

El problema de 28 de Noviembre no se resume solo al hospital San Lucas. Fernando Españón, ex intendente, al amparo del Gobernador, virtualmente trasladó el municipio a los entes provinciales representados en la cuenca, incluyendo el nosocomio local.

El escándalo de los nombramientos en el hospìtal San Lucas de 28 de Noviembre, que OPI Santa Cruz revelara, incluyendo un listado de personal de la comuna asignada por el ex intendente Fernando Españón antes de dejar su cargo, es solo la punta del iceberg de lo que ha hecho el hoy diputado provincial, con la total anuencia de su amigo, el Gobernador Claudio Vidal.

Te puede interesar: Crónica de un acomodo anunciado. Un hospital de la cuenca transformado en una sucursal del municipio con militantes del SER (sin experiencia en la materia), pero ganas de facturar

El ex intendente, además del ingreso al hospital, colocó a familiares y amigos en Distrigas, Servicios Públicos, Vialidad, Registro Civil y el Ispro, entre los que hemos podido detectar y en todos los casos son empleados municipales que han llegado a esos lugares sin ningún tipo de calificación, excepto la de ser militantes de Españón y haber tenido la autorización del Ejecutivo provincial.

Por ejemplo, en Servicios Públicos Fernando Españón puso como Gerente distrital en 28 de Noviembre a su amigo y ex coordinador General de la municipalidad Pablo Gorjón y a su cuñado, Hugo Gordillo como Subgerente. Hugo Gordillo es hermano de la esposa de Españón, Mariana Gordillo.

¿Otro palo en la rueda?

El gran problema que se desató en el hospital San Lucas de 28 de Noviembre, nunca fue porque el gobernador haya nombrado al nuevo Director Dr Raúl Federico Larcade y el Director Asociado Pablo Andrada, como dejaron trascender desde los medios pautados de la provincia y desde el propio gobierno provincial. El problema, como lo expresamos en nuestro informe cuando hicimos público el conflicto, nació como producto de la aparición en el nosocomio, para hacerse cargo de lugares de conducción claves y sin ningún tipo de calificación, a personas que hasta el 10 de diciembre trabajaban en la municipalidad en distintas tareas y que Fernando Españón nombró en diversas áreas del hospital, no solo generando malestar por las formas, sino porque fundamentalmente, no se respetó los CCT ni la carrera del personal de salud, solo por el hecho de que el ex intendente, hoy diputado y mano derecha del Gobernador, antes de dejar el cargo acomodó a familiares, amigos y empleados de la comuna en cargos provinciales.

Un hecho paradigmático que marca esta acción política de Españón y que conmociona a los trabajadores del nosocomio local, fue el “empoderamiento” que le dio a su esposa Mariana Gordillo, empleada del hospital San Lucas, quien en épocas de pandemia fue denunciada en redes sociales, por personal del hospital, por perseguir a empleados que no coincidían con ella y sus decisiones, lo cual le generó grandes problemas que le impidieron, en ese momento, concretar su plan de poder dentro del nosocomio. Por ello, con la colaboración de su esposo Fernando Españón y el Secretario de Obras del municipio, crearon un consultorio externo el cual quedó a cargo de Gordillo.

Con Vidal en la gobernación, Españón buscó darle “continuidad” a su poder en 28 de Noviembre y antes de dejar el cargo designó en el San Lucas, gente del municipio que le respondió durante los 4 años de gestión, pero sin ninguna idoneidad para un cargo en el área de salud y desplazando a personal de carrera .

Te puede interesar: A los amigos todo, a los enemigos, ni agua. El Gobernador Vidal nombró a un socio y amigo de Río Turbio al frente del Distrito Río Turbio de SPSE

Con la colaboración de su esposa Mariana Gordillo asignaron personal del municipio en lugares claves como la Administración, Jefe de Personal, Informática, Acción social, etc sin ningún Decreto y/o Resolución ministerial que lo avale y como detallamos en nuestro informe anterior, inmediatamente procedieron a bloquear cuentas, correos, mails, cuentas bancarias y archivo de historias clínicas, entre otros, dificultando el desenvolvimiento del nosocomio en todos los órdenes.

Cuando el gobernador dijo “No quiero palos en la rueda para 28 de Noviembre”, lo que en realidad quiso decir es que todos deben aceptar sin cuestionar, la decisión tomada por Fernando Españón del SER, un intendente cuestionado, denunciado y hasta con pedido de destitución por parte de los concejales de esa localidad, debido a la corrupción y la falta de observación a las leyes, normativa municipal, ordenanzas y hasta faltas graves de ética pública de las que fue objeto durante los cuatro años que tuvo el poder municipal.

El mejor test de que Fernando Españón fracasó como intendente, es que no fue reelegido y por esa razón, se refugió en la Cámara de Diputados provincial, para tratar de usar la inmunidad legislativa ante las denuncias que pueda haber en su contra. (Agencia OPI Santa Cruz)