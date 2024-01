A los amigos todo, a los enemigos, ni agua. El Gobernador Vidal nombró a un socio y amigo de Río Turbio al frente del Distrito Río Turbio de SPSE

Tal consta en la documentación oficial donde el gobierno provincial refrenda el nombramiento a través de Jorge Avendaño, (Dec 43) el señor Roberto Garro, fue nombrado Gerente Distrital Río Turbio de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, lo señala el sitio digital de la cuenca Tiempo Real.

Hasta aquí no habría nada que objetar y ningún elemento para cuestionar la designación, pues no es raro que las autoridades que se hacen cargo, pongan en lugares claves a personas que son de su confianza, pero llama la atención, genera alertas y “hace ruido” la designación de esta persona en Río Turbio, cuando existen dos informes previos de OPI Santa Cruz donde demostramos la fuerte vinculación de intereses comunes entre la familia Garro y el nuevo funcionario, específicamente, el hoy gobernador Claudio Vidal, el sindicato de Petroleros Privados y el ex intendente de 28 de Noviembre Fernando Españón.

OPI tiene memoria (y archivo)

El 2 de agosto de 2023 OPI publicó una investigación cuyo título fue: “Extraño convenio de obras en Río Turbio. Un sindicato de YCRT y un sindicalista involucrado a título personal. ¿Qué oculta este acuerdo mal confeccionado y sin detalles?”.

Allí informamos sobre un convenio realizado entre la Asociación Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF representado por Oscar Sánchez y Claudio Vidal, en ese momento, Secretario General de Petroleros Privados, pero quien de acuerdo al contrato, lo hace en nombre propio, lo cual resultó de la lectura del mismo.

En ese convenio figura que Vidal le “dona, le cede, le regala” (aunque no utiliza esas palabras), le construye, una serie de drenajes en el terreno del gimnasio de la APS en su sede de Río Turbio a través de la contratación (para realizar los trabajos) de la empresa Tres Hermanos SRL.

Tres Hermanos SRL fue constituida formalmente en Río Turbio Expediente N T-295/19, por escritura N 188, F 537 del 30/07/19 con una sociedad constituida por: Héctor Horacio Garro (Gerente), Roberto Damián Garro y Mario Ariel Garro.

A los amigos todo, a los enemigos, ni agua. El Gobernador Vidal nombró a un socio y amigo de Río Turbio al frente del Distrito Río Turbio de SPSE

El 30 de noviembre 2023 un segundo informe de OPI demostró las fuertes vinculaciones políticas, de amistad e intereses existentes entre la familia Garro (cuyo padre fue catalogado testaferro de Lázaro Báez y estuvo involucrado en las causas por lavado de dinero del kirchnerista) cuando, a días de dejar el cargo de intendente, Fernando Españón, la espada política de Claudio Vidal en la cuenca (el mismo que nombró personal del municipio en el hospital San lucas, antes de dejar el cargo), unos días antes de dejar el municipio, le cedió a la empresa Tres Hermanos SRL de la familia Garro un extenso terreno de 20.000 m2, en circunstancias curiosas que el lector podrá repasar en nuestro informe de ese momento “Fernando Españón cumple. A días de irse del municipio le hizo un regalo a su amigo Héctor Garro y la empresa Tres Hermanos SRL, la cual demostró ser socia política y comercial del SER”.

Esto demuestra que cuando analizamos las circunstancias, las posiciones, los intereses y los actores que aparecen disimulados detrás de estas supuestas “donaciones” que nadie puede acertar a saber por qué y en beneficio de quién, sino de ellos mismos, realizan convenios extraños y en muchos casos, como éste, usando recursos públicos o tierras fiscales, siempre estamos adelantando un entramado oculto donde tarde o temprano, la devolución aparece.

Con el nombramiento de Roberto Garro como Gerentes en la Distrital de SPSE en la cuenca carbonífera, queda blanqueado todo el entramado de relaciones e intereses comunes del actual gobierno provincial, con la empresa Tres Hermanos SRL de la familia Garro. (Agencia OPI Santa Cruz)