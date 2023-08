Extraño convenio de obras en Río Turbio. Un sindicato de YCRT y un sindicalista involucrado a título personal. ¿Qué oculta este acuerdo mal confeccionado y sin detalles?

(Informe I) – Ha surgido un extraño o al menos curioso convenio entre un sindicato y un sindicalista de Santa Cruz. Una es la Asociación Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF representado por Oscar Sánchez y Claudio Vidal, actual Secretario General de Petroleros Privados, pero quien este acuerdo lo hace en nombre propio, lo cual resulta de la lectura del mismo.

Sintéticamente digamos que Vidal le “dona, le cede, le regala” (aunque no utiliza esas palabras), le construye, una serie de drenajes en el terreno del gimnasio de la APS en su sede de Río Turbio a través de la contratación (para realizar los trabajos) de la empresa Tres Hermanos SRL.

Hasta aquí la información objetiva. Ahora comenzaremos a desmenuzar lo que arrojó nuestra investigación sobre este tema, cada uno de los actores, la empresa involucrada, la relación política que cruza a los actores y la plena sospecha, de acuerdo a las fuentes consultadas en la cuenca carbonífera, que podría tratarse de una simulación para mover fondos con destino a la campaña política.

Los actores

La Asociación Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF es una organización sindical con algunas particularidades: posee muy pocos afiliados, concentra a profesionales y técnicos mineros y tiene jurisdicción exclusivamente, en la empresa YCRT en su casa central en Bs As y sedes en Río Gallegos y en el yacimiento de Río Turbio. En ningún otro lado del país posee vigencia este gremio de profesionales y su titular es Oscar Sánchez.

Del otro lado, firma Claudio Vidal, actual Secretario General de Petroleros Privados de Santa Cruz y candidato a Gobernador por el SER, pero que en esta oportunidad, no firma en su representación, sino a título personal.

En una acción poco común: el sindicalista Claudio Vidal, le encarga a una empresa privada de nombre Tres Hermanos SRL (de Río Turbio) trabajos de movimiento de tierra, que utilice horas de hombre y máquina para construirle un drenaje al gimnasio de la APS en Río Turbio.

La primera pregunta que surge en la lectura del documento es ¿A cambio de qué Claudio Vidal le hace un favor gratuito a la APS de Sánchez?. Y aquí aparecen las primeras dudas que nos hicieron profundizar en las cosas que se dicen en el documento y también otras que se omiten.

El documento

El documento, pretendidamente un “contrato de obra”, no luce “normal” o “formal” y por el contrario adolece de fallas que le restan legalidad, no respeta la configuración básica de un contrato de locación de obras, tiempos, valor etc y es un acuerdo entre APS y Claudio Vidal, en el cual el sindicato contrata a una empresa para que realice la obra de “forma gratuita” (¿?).

Desde el punto de vista jurídico, a ese contrato lo firman dos partes: APS como “Comitente” es decir, quien encarga la obra y Claudio Vidal que ahí no figura en condición de qué firma, pero al haber solo dos firmantes, Vidal pasa a ser “la contraparte” o “la otra parte” del contrato.

En la redacción del documento, APS y el petrolero, colocan a un tercero, que es la empresa Tres Hermanos SRL quien es contratada por APS, que en el texto se menciona como “Contratista”, pero ningún representante o apoderado de la constructora firma al pie del contrato; solo lo hacen (como dijimos) APS y Claudio Vidal, por lo tanto, quien legalmente obliga a la empresa a cumplir el contrato, se interpreta que es Vidal y así como está refrendado Tres Hermanos SRL responde a las órdenes y directivas de Claudio Vidal que es quien rubrica el contrato.

Tal como está expresada la operatoria en este contrato de obra, las dos únicas partes de contrato son : APS que encarga la obra y Claudio Vidal, virtual gerenciador de la empresa, quien la obliga dando por hecho que responden a sus directivas; Tres Hermanos SRL, tiene la calidad de “un tercero”, porque en ningún lado firma el contrato.

La duda es si la mala redacción del contrato fue por astucia para evadir la legalidad o de burros que son para confeccionar un acuerdo de este tipo, por cuanto se entiende que, de ambos lados, hay abogados que pueden y deberían aconsejar sobre los términos de su confección.

¿Y quién paga la fiesta?

En el artículo primero del documento, APS contrata a al empresa Tres Hermanos SRL “para que brinde servicio de 150 horas de excavadoras con orugas; 150 horas de camión y 150 horas de cargadora a los fines de realizar trabajos de 130m3 de canto rodado para trabajos de drenajes en las obras del gimnasio situado en calle Glaciar Frías Manzana 31100 Parcela 1 de Río Turbio” y agrega al final “para poder continuar con el piso interior”.

Extraño convenio de obras en Río Turbio. Un sindicato de YCRT y un sindicalista involucrado a título personal. ¿Qué oculta este acuerdo mal confeccionado y sin detalles?

En el segundo artículo del documento, APS responsabiliza a Claudio Vidal de tener a su cargo la seguridad y lo más curioso resulta en el artículo cuarto donde expresa “El Contratista” no percibirá suma alguna por esta labor, pactando las partes que el contrato es de carácter gratuito manifestando el Contratista su intención de generar un beneficio a favor del Comitente”, es decir que acá está claro que Vidal regala, dona esta obra a APS porque expresa que le quiere dar un beneficio personal a APS.

El contrato no indica contraprestación de APS por la obra realizada por Claudio Vidal a través de la empresa constructora. A su vez, el contrato carece de valores monetarios, no se habla de montos, por los costos de las 450 horas de máquinas retro, camiones y cargadoras, es decir, no se deja asentado cuál es el valor de la obra ni el presupuesto pasado por la empresa Tres Hermanos SRL.

Y aquí viene la frutilla del postre; el Artículo cuarto.

“El Contratista no percibirá suma alguna por esta labor, pactando las partes que el contrato es de carácter gratuito, manifestando el Contratista su intención de generar un beneficio a favor de la Comitente”, dice este items.

Puesto en estos términos y aludiendo a lo explicado anteriormente, APS (la Comitente) recibe de Claudio Vidal (Contratista, porque es quien firma por la otra parte) una obra millonaria que implican 450 horas de máquinas y camión, sin que se exprese acá un detalle no menor: “las horas hombre”, a menos que las máquinas y los camiones se manejen solos.

Estimativamente, la hora de una máquina o camión ronda los 17 mil pesos (mínimo), por lo tanto este “regalo” de Vidal a APS significan $ 7.650.000,00, a lo cual habría que agregarle el salario de quienes las operen, por parte de la empresa Tres Hermanos SRL.

Algunas preguntas que se nos ocurren, debido a las omisiones de los detalles en este extraño documento:

¿Bajo qué excusa Claudio Vidal a título personal, le regala una obra millonaria a APS?

¿La empresa Tres Hermanos SRL, trabaja gratis para Claudio Vidal? ¿A título de qué esta empresa cumple órdenes del petrolero y pone equipos y personal para trabajarle gratis a APS?

APS como recepcionante de la obra ¿Cómo justifica esta suerte de “donación” de Vidal y en carácter de qué intercambio queda asentado en los registros de la asociación?.

La empresa

Investigamos el estado legal y financiero de Tres Hermanos SRL (CUIT 30-71700741-3) con domicilio en Glaciar Onelli 548 (9407) – Rio Turbio – Santa Cruz Tel.: (11) 4942-5427 / (11) 4641-9088. Posee fecha de inicio el 30 de junio de 2019, revistan cinco empleados declarados ante la AFIP de los cuales uno, ingresó en el año 2021, tres en el año 2022 y uno más en el año 2023.

Esta empresa no posee movimiento bancario. Si bien registra “Condición 1”, no posee cheques rechazados, su único movimiento es un endeudamiento en el sistema financiero del banco Galicia por $ 9.650,00 (Nueve mil seiscientos cincuenta pesos). Trabaja con una sola entidad bancaria y no posee tarjeta de crédito corporativa.

Claudio Vidal recorre la obra junto a los representantes de APS – Foto: Facebook

Tal el extracto de AFIP al que tuvimos acceso, registra aportes patronales impagos en los últimos meses, está inscripto en la Categoría “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos y motocicletas y figura como actividad principal “Reparación de Cámaras y Cubiertas (incluye reparación de llantas)”. Como actividades secundarias figura la construcción y remodelación de edificios residenciales, hotelería, alquiler de vehículos, servicio de cargas automotor, etc.

Sociedad

Tres Hermanos SRL fue constituida formalmente en Río Turbio Expediente N T-295/19, por escritura N 188, F 537 del 30/07/19 por la escribana Adriana L. López, Registro Notarial 35, de esa ciudad y habilitada con la suma de $ 210.000,00.

La sociedad fue constituida por: Héctor Horacio Garro (Gerente), Roberto Damián Garro y Mario Ariel Garro.

En el segundo informe que publicaremos mañana, daremos a conocer las conexiones “comerciales” y políticas de los involucrados, la verdad que surge de la documentación existentes sobre Tres Hermanos SRL, las “donaciones” de los Garros, sus antecedentes en la cuenca y las relaciones que los vinculan con uno de los firmantes del contrato de obra, deficiente e incompleto, que nadie se explica a título de qué, cedió Claudio Vidal a favor de APS. (Agencia OPI Santa Cruz)