El gobernador de Córdoba critica decisión del gobierno de retirar el paquete fiscal

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, criticó la decisión del Gobierno de retirar el paquete fiscal en su totalidad y consideró que es un error. Afirmó que las retenciones eran un impuesto sin sentido y que trabajar los impuestos en una planilla de Excel es un error, ya que no se pueden matar la faz productiva. Llaryora expresó que no cree que el objetivo del presidente Javier Milei sea fundir las provincias y consideró que las amenazas no son una buena estrategia.

En declaraciones radiales, el mandatario cordobés manifestó que las frases de Milei son inoportunas y deben ser tomadas como tal. Se mostró convencido de que la ley ómnibus debe salir y cuestionó la decisión de retirar todo el capítulo fiscal de la iniciativa. Afirmó que en momentos de crisis, los líderes deben estar dispuestos a asumir costos políticos para tomar medidas que saquen adelante a Argentina.

Llaryora argumentó que retirar todo el paquete fiscal lleva a decisiones de un mayor ajuste, afectando a la gente, la salud, la educación y la competitividad. Propuso acompañar partes del paquete que buscan mejorar el país, dejando las diferencias en ganancias, retenciones y lo previsional para discutir más adelante. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA