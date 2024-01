Preocupación por el ajuste: Milei reconoce que la gente lo está pasando mal

El presidente Javier Milei, ha reconocido que el fuerte ajuste económico para estabilizar la economía está provocando un gran daño en los bolsillos de la población. Aunque inicialmente se había mencionado un plazo de aproximadamente dos años para ver resultados del plan, Milei admitió que hay una “luz de alerta” indicando que podría ser difícil aguantar más de un año.

En una entrevista con The Wall Street Journal, el mandatario expresó su satisfacción por el rápido progreso de las políticas gubernamentales desde el 10 de diciembre, pero también señaló que “no hay plan B para hacer las cosas bien” y que es necesario seguir por el camino correcto.

Milei destacó la importancia de realizar inversiones después de los severos ajustes fiscales para contrarrestar el aumento del ahorro fiscal. Admitió que, de no hacerlo, podrían producirse caídas en la actividad económica, el empleo y los salarios reales.

En cuanto a la privatización de empresas estatales, el presidente ratificó la intención de proceder “todo lo rápido que se pueda”, a pesar de las restricciones institucionales. También volvió a mencionar la posibilidad de dolarizar la economía argentina, indicando que si se limpian los pasivos remunerados del Banco Central, se podría dolarizar por muy poco dinero.

Milei abordó las relaciones comerciales, destacando que aunque no considera a China como un socio estratégico, las cuestiones comerciales no deberían verse afectadas. Además, mencionó que las diferencias territoriales, como el caso de las islas Malvinas con el Reino Unido, no deberían impedir relaciones comerciales maduras. En ese contexto, afirmó que se ha decidido tener una relación adulta y comenzar a discutir las diferencias territoriales de manera conjunta en la agenda internacional. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA