Se jubiló Fernando Cotillo en la CPS y para poder hacerlo debió pagar una millonaria suma que le debía a la ANSES

Fernando Cotillo, ex intendente de Caleta Olivia en varios periodos, ex vicegobernador, ex presidente de Distrigas SA, entre los cargos más importantes que ha tenido en Santa Cruz, se jubiló con fecha 10 de diciembre de 2023. Lo hizo junto a su Secretario Privado, que lo acompañó en todo su derrotero político, Juan Carlos Gómez, de Caleta Olivia.

Para lograr la jubilación a través de la Caja de Previsión Sociales de Santa Cruz, Cotillo contabilizó oficialmente 21 años y siete meses en la provincia por aportes a la CPS, casi 8 años de aportes a la ANSES más el exceso de edad para jubilarse, con lo cual logró computar el tiempo necesario para acceder al beneficio en el orden provincial.

De acuerdo a la documentación a la que tuvimos acceso, en la investigación realizada para establecer las condiciones en las cuales Cotillo se pudo jubilar por el sistema previsional de la provincia, encontramos que el ex intendente tuvo un inconveniente cuando inició los trámites, debido a que, a partir del 2003 en que entró de lleno a la política con su cargo como intendente de Caleta Olivia, dejó de hacer los aportes a la Anses como Autónomo en base a su desempeño profesional como Escribano. La cancelación de esa deuda era condición necesaria para iniciar cualquier trámite jubilatorio ante la CPS.

Si bien Fernando Cotillo hizo todo lo posible por no abonar esa deuda millonaria de tantos años en el ente nacional, esto le impedía en principio iniciar el proceso jubilatorio en la Caja de Previsión Social, pero también era un obstáculo para seguir desarrollando su profesión una vez jubilado.

Por ese motivo, debió abonar una deuda cercana a los 10 millones de pesos a la ANSES, sin que hasta el momento hayamos podido establecer en qué cantidad de cuotas la pagó y cómo integró esos fondos previsionales adeudados, si existen registros confirmados de los mismos, las respectivas transferencias de dinero y/o si se trató de una acreditación simulada como aseguró una fuente a esta Agencia, teniendo en cuenta que en ese momento, el kirchnerismo ostentaba todo el poder y La Cámpora dentro de la ANSES.

OPI Santa Cruz ha cursado oficialmente el correspondiente pedido de información para establecer el cómo y el cuándo de esa cancelación de deuda, pero a los fines del desarrollo de esta investigación vamos a tomar los datos que tenemos constatados documentalmente.

La Caja de Previsión Social de la provincia con fecha 30 de noviembre 2023 le certificó la cantidad de 21 años y 8 meses de aportes distribuidos entre sus funciones de Vicegobernador (Cámara de diputados), Intendente de Caleta Olivia y Presidente de Distrigas SA con adicionales computado por título universitario, Responsabilidad técnica S/escalas de sueldos.

El porcentaje de sueldo consta que es de un 78% y por Decreto 1968/23 se liberó Orden de pago con fecha 10 de diciembre 2023.

Por su parte, ANSES emitió la constancia de reconocimiento de aportes y servicios solicitada por Cotillo como Autónomo, logrando contabilizar 7 años y 11 meses bajo ese régimen distribuidos de la siguiente manera:

Autónomo desde 01/02/1996 al 31/12/2003; L25321 desde 01/01/24 al 30/06/24; Monotributo N/A desde el 01/07/24 hasta 31/10/2007 y Monotributo N/A desde 01/1272013 hasta el 30/04/2023.

Se están investigando otros detalles de la jubilación de Fernando Cotillo, debido a que existe una versión no confirmada de que el ex gobernador habría pagado el tiempo que restaba en la CPS (un lapso de un año aprox) para completar el tiempo mínimo, cuestión que hasta el momento y en base a la documentación a la que tuvimos acceso, no resulta ser así.

La sospecha surgió ante hechos comprobados de jubilaciones en la provincia por parte de funcionarios a quienes les podrían haber dado ese beneficio de cancelación anticipada (absolutamente ilegal) o pusieron gente en cargos de jerarquía en los últimos años con el fin de que se jubilaran con el mejor sueldo.



Esto fue denunciado el 28 de octubre de 2023 por el actual Vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón quien acusó de haber detectado “varios casos similares”, dijo, como el de la Prosecretaria de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, Alejandra Retamozo, “quien optó por acceder a este beneficio en la provincia para poder jubilarse con un cargo de mayor jerarquía y remuneración al que en realidad le corresponde por Ley, siendo que debería jubilarse por Nación”, subrayó el hoy vicegobernador a modo de ejemplo, prometiendo extender el listado mucho más allá de lo conocido, a partir de que se hiciera cargo de la administración de la legislatura provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)