YCRT-Usina 240: en el primer semestre del año 2021 insumieron más de 12 millones de dólares y en la contratación millonarias de servicio y equipamiento aparecen siempre las mismas firmas conocidas

Hemos desarrollado una investigación minuciosa, que entregaremos en varias etapas, sobre las inversiones realizadas desde el gobierno de Alberto, Massa y Cristina, entre el periodo 2020/2023 en el complejo minero YCRT y la Usina de 240 14 Mineros.

Por razones de orden de la propia investigación y algunas averiguaciones que aún no hemos confirmado, respecto de las empresas que prestan servicios tanto al yacimiento como a la Usina 240 14 Mineros, en esta oportunidad nos vamos a dedicar (solamente) a desglosar los datos extraídos de 78 licitaciones de compra de equipos, materiales y servicios, tanto para el yacimiento como para la usina, entre enero y junio del año 2021.

De acuerdo a los datos extraídos de cada una de esas 78 licitaciones, pudimos establecer el número y proveedor de las mismas, el objeto de licitación/compra/servicio y los montos que se pagaron. En todos los casos hemos contabilizado las licitaciones finalizadas, es decir, las compras aprobadas y liquidaciones acordadas y canceladas.

De esta forma. arribamos a los siguientes números totales que obtuvimos de contabilizar cada importe pagado por el Estado nacional, los montos abonados, el objeto del contrato y las empresas ganadoras de esas licitaciones bajo la modalidad “Concurso de Precios” o “Adjudicación simple”.

El mecanismo

Para explicar cierta modalidad que utiliza la corrupción para apropiarse de los dineros públicos, debemos explicar someramente en qué consisten esos mecanismos que en realidad, están pensado para darle transparencia y/o en casos excepcionales, alterar dichas reglas por razones de necesidad o urgencia.

Una licitación pública es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones de bienes y servicios, donde el Estado hace una convocatoria abierta, recibe ofertas en base a un pliego de condiciones y luego de tenerlas en su poder evalúa capacidad, condiciones y precio y la adjudica a la propuesta más conveniente.

Toda licitación debe pasar por diferentes etapas: la licitación o convocatoria propiamente dicha, la Junta de Aclaraciones, la Integración de propuestas, la aceptación de las mismas, la Evaluación cualitativa de las proposiciones y finalmente emitir un fallo, luego de señalar la ganadora, realizar el contrato respectivo. En YCRT y Usina 240 Mw, nada de esto ocurre. El argumento del manual es “la urgencia, la necesidad inmediata de resolver el problema y la imposibilidad de cumplir los plazos administrativos-contables que requiere la burocracia”, entonces, cortan camino; y allí están el/los grandes negocios.

Se utilizan dos modalidades subordinadas al concepto de licitación como lo planteamos:

Los Concursos de Precios, donde la Intervención realiza un pedido de cotizaciones de manera individual a determinadas firmas o comercios, tras lo cual elige a “la más conveniente”, en un acto totalmente discrecional de la misma Intervención; la Contratación Directa: un procedimiento sólo acotado a la autoridad del yacimiento y una firma/empresa determinada que no se ajusta a los requisitos previos de una licitación o concurso de precios y la Contratación por Adjudicación Simple, aquellas que por objeto,circunstancias, sujeto contratante y servicios específico, la Intervención no puede contratar si no es a determinada persona, firma o empresa.

En YCRT/Usina 14 Mineros, estas últimas modalidades no son una excepción, son la regla.

Lo que ocurre en las empresas públicas, no es la única YCRT, es este despliegue de cartelización de las compras y servicios, similar a la fundada por Néstor y Cristina junto a Lázaro Báez con Austral Construcciones y sus empresas satélites, las cuales concurrían a licitar, con acuerdo previo de cual o quien ganaría, aunque todas en su conjunto pertenecían al mismo círculo de lavadores de dinero.

En YCRT la aplicación del concurso de precios y la adjudicación simple, como modalidad de contratación, se justifica en la “especificidad de los servicios y productos que requiere” y ese concepto, utilizado como norma ordinaria de contratación, hace que en todas y cada una de las licitaciones a las que hemos accedido, se repitan las mismas empresas, pero no solo eso, la mayor parte de ellas vienen contratando hace más de 7 o 10 años y son beneficiadas con los contratos más importantes en cantidad de millones que haya asignado el Estado nacional, para YCRT pero, particularmente y en especial, para la Usina 240 Mw “14 Mineros”.

Un semestre millonario

De acuerdo a lo relevado y tal como lo anunciamos al inicio de este informe el primer semestre del año 2021, 78 licitaciones le costaron al Estado nacional y por ende a todos los argentinos, la suma de $ 1.193.340.796,00 (casi mil doscientos millones de pesos). Recordamos que en estos fondos no están contemplados los gastos por salarios y funcionamiento de YCRT y la Usina, solo las contrataciones de compras y servicios.

YCRT-Usina 240: en el primer semestre del año 2021 insumieron más de 12 millones de dólares y en la contratación millonarias de servicio y equipamiento aparecen siempre las mismas firmas conocidas

Entre enero y junio de 2021, el dólar oficial osciló entre los $ 92,00 a $ 262,00. Por lo tanto, esa inversión dolarizada arrojó un total de U$S 11.933.407,92 ( casi doce millones de dólares), tomando un valor promedio de $100,00 por dólar.

Si actualizáramos al día de hoy, valor dólar actual de $ 824,00, la inversión de casi 12 millones de dólares del primer semestre 2021 de YCRT hoy, representarían en pesos argentinos una inversión actual de $ 9.888.000.000,00 (Nueve mil ochocientos ochenta y ocho millones de pesos). Es decir, que aquella inversión de casi mil doscientos millones de pesos solo entre enero y junio/24, a valores actualizados (2024) alcanza este valor descomunal, siguiendo la inflación, la depreciación de la moneda nacional y la actualización del dólar.

Los privilegios de pertenecer

A continuación, vamos a remarcar las principales empresas que en el primer semestre 2021, contrataron con YCRT. Por razones de espacio, no vamos a detallar conceptos, montos y demás detalles, sólo vamos a resaltar las que mayormente se repiten y las que más han facturado en el primer semestre.

Cabe acotar que esta mismas empresas/firmas y personas, se repiten a lo largo de otros semestres y años, lo cual al finalizar la tanda de informes que haremos como producto de la investigación y análisis de los datos oficiales, tendremos un total general de cuánto se han llevado las empresas, los conceptos facturados y cuánto ha pagado el Estado nacional, sin que hasta la fecha hayan logrado (a pesar de los miles de millones aportados) que YCRT saque comercialmente carbón y que la Usina de 240 Mw haya sido puesta en servicio de manera continua y permanente.

Entre las empresas que prestan servicios/insumos contratadas por YCRT están: Marle, Gustavo Pérez, Segufer, Rafa, Prosetec, Fortaleza, Ilhero, Sustentar, Lares del Sur, KRK Latinoamericana SA, Blaser, Induser, La Casa de las Herramientas, Gustavo Pérez, Construcciones Consur,Hidroil Minera, Pablo Monte, Chávez, Wasertex, Romero, Sullair, Iting, Globalset, entre otros proveedores de YCRT y la Usina 240 mw.

En el primer semestre de 2021 podemos destacar algunas de esas empresas que han cobrado millonarios contratos, en licitaciones consecutivas y por conceptos bastante genéricos, para nada específicos y más aún si se tiene en cuenta que los servicios, tanto del yacimiento como de la usina no se entregan en forma normal ni permanente.

KRK LATINOAMERICANA SA en un semestre computa CUATRO (4) contrataciones, todas aprobadas, ejecutadas y pagadas por millonarias sumas:

Licitación Nº 21. El 2 de febrero 2021 Por Expte Nº 202011-0184 YCRT aprobó una inversión de KRK LATINOAMERICANA SA por la suma de $ 77.623.920,00 (Setenta y siete millones seiscientos veintitrés mil novecientos veinte pesos). Al dólar $ 89,25 de ese momento, la inversión en moneda estadounidense fue de U$S 869.736,00.

El concepto de la facturación es: “Asistencia técnica para relevamiento y puesta en marcha de la planta de recuperación, acopio y transporte de caliza de la Central Térmica 14 Mineros”.

Licitación Nº 22. El 2 de febrero 2021 Por Expte Nº 202011-0182 YCRT aprobó una inversión de KRK LATINOAMERICANA SA por la suma de $ 135.162.720,00 (Ciento treinta y cinco millones ciento sesenta y dos mil setecientos veinte pesos). Al dólar $ 89,25 de ese momento, la inversión en moneda estadounidense fue de U$S 1.514.429,00.

El concepto de facturación es: “Asistencia Técnica para relevamiento y puesta en marcha del sistema de extracción y transporte de cenizas de la Central Térmica 14 Mineros”.

Licitación Nº 23. El 2 de febrero 2021 Por Expte Nº 202011-0183 YCRT aprobó una inversión de KRK LATINOAMERICANA SA por la suma de $ 146.851.650,00 (Ciento cuarenta y seis millones ochocientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta pesos). Al dólar $ 89,25 de ese momento, la inversión en moneda estadounidense fue de U$S 1.645.397,00

Concepto de facturación: “Asistencia técnica, relevamiento y puesta en marcha de los sistemas de transporte de carbón a granel de la Central Térmica 14 Mineros”.

Total de lo invertido en tres licitaciones sucesivas en los primeros días del mes de enero 2021: $ 359.638.290,00 (Trescientos cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos noventa pesos). Lo cual en dólares al valor de $ 89,25 de esos días equivale a una inversión de U$S 4.029.561,00 (Cuatro millones veintinueve mil quinientos sesenta y un dólar)

LARES DEL SUR SA en el primer semestre del año 2021 tiene computada 4 (cuatro) contrataciones todas licitadas, ejecutadas y pagadas según el siguiente listado:

Licitación Nº 46. El 8 de marzo 2021 Por Expte Nº 202012-0189 YCRT aprobó una inversión de LARES DEL SUR SA por la suma de $ 24.742.297,80 (Veinticuatro millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y siete con 80 centavos). Al dólar $ 95,25 de ese momento, la inversión en moneda estadounidense fue de U$S 259.762,00

Concepto de facturación: “Asistencia de personal para servicios generales de la Central térmica 14 Mineros 240 Mw””

Licitación Nº 103. El 14 de mayo 2021 Por Expte Nº 202104-0955 YCRT aprobó una inversión de LARES DEL SUR SA por la suma de $ 80.245.441,00 (Ochenta millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un peso). Al dólar $ 94,04 de ese momento, la inversión en moneda estadounidense fue de U$S 853.312,00

Concepto de facturación: “Asistencia técnica a personal de relevamiento y puesta en marcha de sistemas auxiliares de calderas I (BOP) CTRT 240 Mw”

Licitación Nº 105. El 14 de mayo 2021 Por Expte Nº 202104-0050 YCRT aprobó una inversión de LARES DEL SUR SA por la suma de $ 51.923.520,00 (Cincuenta y un millones novecientos veintitres mil quinientos veinte pesos). Al dólar $ 94,04 de ese momento, la inversión en moneda estadounidense fue de U$S 552.143,00

Concepto de facturación: “Asistencia técnica a personal de relevamiento y puesta en marcha de sistemas auxiliares de calderas I (BOP) CTRT 240 Mw”-

Licitación Nº 106. El 17 de mayo 2021 Por Expte Nº 202104-0060 YCRT aprobó una inversión de LARES DEL SUR SA por la suma de $75.525.400,00 (Setenta y cinco millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos pesos). Al dólar $ 94,04 de ese momento, la inversión en moneda estadounidense fue de U$S 803.117,00

Concepto de facturación: “Asistencia técnica a personal de relevamiento y puesta en marcha de sistemas de caldera de la CTRT 240 Mw”.

BLASER en el primer semestre del año 2021 tiene computada 7 (siete) contrataciones todas licitadas, ejecutadas y pagadas por un total de $ 13.330.450,00

SEGUFER en el primer semestre del año 2021 tiene computada 5 (cuatro) contrataciones todas licitadas, ejecutadas y pagadas por un total de $ 7.015.693,00

Curiosos y “difuminados” conceptos

Es muy interesante leer los conceptos por los cuales se contrata a empresas por millonarias sumas de dinero. Por ejemplo no hay nada más “etéreo” y general que poner en una licitación de más de 175 millones de pesos como la acordada con Lares del Sur, la leyenda “Asistencia de Personal para CTRT 240 Mw” (¿?) o en el caso de KRK Latinoamericana SA “Asistencia técnica para relevamiento y puesta en marcha de la planta de recepción, acopio y transporte de caliza a la central 14 Mineros”, cuando se sabe que la Usina 240 no funciona y el poco tiempo que estuvo en prueba, no usó caliza en las cantidades proyectadas.

Seguiremos profundizando la investigación no solo en la cantidad de fondos que se han utilizado, sino en otros aspectos que hacen al direccionamiento de los mismos y buscando establecer si en todos estos años existió “un patrón de inversión”, que permitió, como en otras épocas, mantener un sistema simulado de esa inversión sostenida, mientras ni el yacimiento ni la usina funcionan. El primero no saca cabrón de manera comercial desde los últimos dos barcos que despachó a Brasil en el año 2018/2019, por poner un hito y la Usina 240 Mw nunca funcionó, excepto un pequeño periodo de un mes en los últimos meses del 2023 bajo al Intervención de Daniel Peralta y con una sola turbina, luego se volvió a apagar.

Sin embargo, de acuerdo a las licitaciones realizadas y los montos abonados, ambos complejos aparentan ser un núcleo de funcionamiento conjunto y coordinado, donde (inclusive) hay personal que regularmente ingresa y debe ser “asistido, relevado e instruido” mediante empresas que, aparentemente, son las únicas habilitadas para tal fin. Obvio, la información que se baja a la documentación es tan escasa, que no permite a simple vista, establecer fehacientemente en qué consisten esas labores, el tiempo que lleva, el personal involucrado y los detalles técnicos del procedimiento. Todo se reduce a un título largo, confuso, en partes contradictorio que transforma el enunciado en una falacia propia de la necesidad de justificar de forma confusa, inversiones multimillonarias. (Agencia OPI Santa Cruz)