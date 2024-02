Exitoso operativo antidrogas en El Calafate, no sin la correspondiente interna policial y diferencias dentro de la cúpula del gobierno provincial

Dentro de las “tareas preventivas” que lleva adelante al policía provincial con la supervisión de la Superintendencia de Policía Judicial y de Investigaciones, en el marco de la Fiesta Nacional del Lago Argentino en El Calafate, con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la participación activa de los Canes de las Divisiones de Narcocriminalidad de El Calafate y la Cuenca Carbonifera, hace unos días hubo una serie de procedimientos donde se incautaron sustancias prohibidas, tanto en vehículos particulares como en el transporte público.

Hasta el momento en que se difundió la información oficial, los efectivos realizaron la inspección de 450 equipajes con la colaboración del scanner de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y detectaron 5 medidas cautelares, tres de paradero y dos capturas, quienes fijaron domicilio y continuaron. También hubo requisa, controles y detención por posesión de cocaína, marihuana preparada para su venta al menudeo.

Estas acciones preventivas – indica el parte oficial – han permitido detectar y evitar posibles situaciones de riesgo durante el desarrollo de la Fiesta Nacional del Lago Argentino, reafirmando el compromiso de las autoridades en el combate contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El detrás de la escena

Hasta aquí la información oficial que se hizo pública en los últimos días, sin embargo existen versiones desde adentro de la misma policía que la cantidad de droga secuestrada es superior a la publicada y los policías que hicieron los procedimientos en El Calafate, debieron ir a dormir al cuartel de Bomberos de El Calafate porque no fueron admitidos en el Albergue municipal, aunque allí existen versiones contradictorias respecto de la posición del Intendente Javier Belloni, quien estaría de acuerdo con los procedimientos pero requería mayor celeridad en los mismos, por cuanto en estos días hay un fuerte movimiento turístico de la región y el exterior y especialmente en el acceso a la ciudad, las fuerzas coordinadas revisan en profundidad a todos los pasajeros, incluyendo los que vienen por vía aérea, cuyas maletas ya han pasado por el scaner y la policía vuelve a realizar el procedimiento, además ayudados por los perros. Esto, claro está, dificulta y entorpece la transitabilidad en un lugar turístico por excelencia de la provincia y el país.

Exitoso operativo antidrogas en El Calafate, no sin la correspondiente interna policial y diferencias dentro de la cúpula del gobierno provincial

En tanto, desde fuentes del gobierno provincial, le aseguraron a OPI que parte de esta lentitud en los procedimientos, tiene su origen en un malestar existente dentro de la propia Fuerza y que en este procedimiento en particular, quedó expuesta una profunda diferencia que existe entre el Ministro de Gobierno Pedro Luxen y el Ministro de Seguridad Pedro Prodomos, dado que más allá de los discursos y las fotos, la verdadera conducción en este caso, la tuvo Luxen en este operativo donde la policía no estuvo muy conforme con la cúpula, por la negativa del Intendente Javier Belloni de pagarle adicionales a los efectivos destacados a tal fin en El Calafate, por no corresponderle al municipio sostener este gasto operativo de la fuerza provincial.

Desde el municipio dicen a quien quiera oír, que El Calafate no se vale de fondos nacionales ni provinciales para hacer la Fiesta del Lago y solo depende de sus propios fondos, en clara alusión al Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, quien sigue peregrinando por nación y en las oficinas de Claudio Vidal, para que financien su extraordinario déficit que no puede revertir y a partir de los descomunales aumentos de patentes y servicios que ha ordenado aplicar, se empieza a desbarrancar ante la opinión pública, en vista de las próximas elecciones donde Grasso pretende erigirse en el máximo referente político de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)