El día sábado, el paso fronterizo Monte Aymond quedó sin luz, sin servicio de limpieza y el Ministerio del Interior no da respuestas a pesar de la demanda de servicios

Tal como pudimos corroborarlo personalmente en el Paso Fronterizo Monte Aymond, que comunica con Punta Arenas Chile y es un lugar de tránsito obligado para ir a Tierra del Fuego, se reviven las mismas carencias y dificultades que otros años y en varias oportunidades, hemos denunciado a través de nuestro diario.

Desde las 16:00hs del día sábado, el PIA (Paso Integración Austral Monte Aymond), distante a 60 Kms de Río Gallegos, se encontraba sin luz, lo cual dificulta el tránsito de turistas, camiones, colectivos y particulares que en esta época redoblan o triplican el flujo por ese paso, hacia y desde Tierra del Fuego y Punta Arenas (Chile).

El personal de Migraciones, Gendarmería y Aduana, atendieron sin servicio eléctrico el día sábado, lo cual ha llevado al paso a vivir un verdadero caos con quejas y enojos por parte de quienes pasan por el lugar obligadamente y deben realizar los trámites correspondientes.

Hubo largas colas de viajeros molestos por las demoras que implica la realización de formularios llenados a mano, ponen una cuota de dramatismo a lo que es incumbencia directa del Ministerio del Interior, que hasta el momento, no ha ensayado ningún tipo de solución al menos alternativa ante una nueva eventualidad, para resolver esta situación que se ha transformado en vergonzosa para los funcionarios que actúan en el lugar, ya que la gente compara la desidia del lado argentino, con las previsiones que toman los chilenos en las oficinas de fronteras, donde hay grupos electrógenos que funcionan y el servicio de limpieza se nota activo y diligente.

Desde el día sábado, el paso fronterizo Monte Aymond está sin luz, sin servicio de limpieza – Foto: OPI Santa Cruz

El aspecto de Monte Aymond es lamentable, tal como lo describieron muchos viajeros y se pudo comprobar en el lugar. Cuando cae el sol y no funciona la electricidad, hay oscuridad absoluta, solo entorpecida por alguna linterna, debido a que los faros y reflectores del exterior no funcionan, la limpieza de baños y corredores del complejo está ausente y deja ver la suciedad y falta de preocupación por la higiene en momentos en que el COVID sigue siendo una alerta constante y mientras todo ello ocurre, las fuentes consultadas indicaron que el Ministerio del Interior, quien debe velar por el mantenimiento óptimos de los pasos fronterizos y más aún de uno tan importante como éste, no da respuesta de ningún tipo.

Como hemos podido constatar, el Coordinador del paso fronterizo ante el Ministerio del Interior sigue siendo Ismael Castro, un amigo de Máximo Kirchner que fue puesto en funciones durante el gobierno K y hoy continúa siendo el enlace entre el PIA y el Ministerio que representa, como autoridad nacional constituída en la zona. (Agencia OPI Santa Cruz)