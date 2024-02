UOCRA, UECARA y la UTE Represas Patagonia, desesperados, buscan extorsionar al gobierno para que dé continuidad a la provisión de fondos para Cóndor Cliff y La Barrancosa

El día 19 de febrero 2024 a las 11 horas se realizó una audiencia virtual convocada mediante Expte X-2024-12994168- -APN-DGD#MT por la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Lic. María Concepción Arribeltz, Secretaria de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales N°3, a instancias de la UOCRA, UECARA y la UTE conformada por la China Gezhouba Group Company Limited, Electroingenieria SA e Hidrocuyo SA.

Te puede interesar: Desesperadas y sin autocrítica por los fondos que dilapidaron, constructoras de Represas y el gobierno de Santa Cruz, parece que no entienden el “no hay plata” del gobierno nacional

En la oportunidad la UTE Represas Patagonia indicó que decidió poner en conocimiento de la Secretaría de Trabajo la situación general de todos los trabajadores de la UTE afectados por la condición de virtual abandono de la obra represas y la falta de pago a los trabajadores de la UOCRA, como asimismo la imposibilidad de hacerse cargo del problema (pagos de personal) por falta de fondos.

El planteo de la UOCRA fue muy específico y directo señalando que si bien en el caso de ese sindicato y por la especificidad de su Estatuto, no es posible aplicar lo que se denomina un PPC (Procedimiento Preventivo de Crisis) un mecanismo previsto en la Ley de Empleo Nº 24.013 que prevé una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno antes de aplicar despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, el gremio consideró adecuada la Audiencia “a los efectos de lograr la continuidad de las obras y preservación de todos y cada uno de los puestos de trabajo, de modo que en esta etapa resulta ineludible la urgente citación del comitente (ENARSA) y de la dependencia estatal de la cual depende (Secretaría de Energía y Ministerio de Economía e Infraestructura)”, planteó la UOCRA quien pidió que estos organismos fijen su posición “dado su carácter de beneficiarios directos del trabajo y responsables de la obra que tiene innegable trascendencia provincial, nacional y se proyecta sobre las relaciones exteriores del país” argumentó el sindicato y prosiguió indicando “por ello requiere a la empresa la acreditación de encontrarse al día en el pago del fondo de cese laboral, señalándole su responsabilidad por los intereses actualizados por mecanismos UVA en el caso de falta de aporte tempestivo. Y que constituye interés primordial la continuidad y preservación de los puestos de trabajo; reserva derechos de accionar directamente conforme normativa nacional e internacional vigente en pos de la consecución de dicho motivo”.

En el mismo acto de la Audiencia, los representantes de las empresa señalaron “…la UTE carece absolutamente de fondos para hacer frente a egresos de cualquier naturaleza posteriores a la finalización del mes en curso y que hasta la fecha de la próxima fecha mantendrá reuniones en privado con las dos entidades gremiales en búsqueda de alternativas”, expresaron los representantes empresarios.

A raíz de lo expuesto por el sindicato y los abogados de la UTE, la delegada de la Secretaría de trabajo designó una nueva fecha para otra Audiencia para el 21 de febrero/2024, no sin antes aclararles a las partes “ La funcionaria actuante hace saber que mientras dure el presente trámite, deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 104 de la ley No 24.013, en cuanto a que el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical, manteniendo la paz social”.

La autoridad lo sabe

Este diálogo minimalista entre el Ministerio, la UOCRA y la UTE, parte de una realidad objetiva que no les permite a los actores de Represas, saber qué va a pasar con la obra, dado que se encuentra en estudio la continuidad, el tiempo y la forma en que ello sucederá y tanto la UTE como la UOCRA son los perjudicados directos por el corte de fondos nacionales para continuidad de Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Desesperado y sin autocrítica por los fondos que dilapidaron, constructoras de Represas y el gobierno de Santa Cruz, parece que no entienden el “no hay plata” del gobierno nacional

Como lo advertimos en la nota anterior, cuando la UOCRA salió a pedir apoyo al gobierno provincial por la falta de continuidad de la obra Represas, existe una estrategia conjunta del gremio y de la UTE, para establecer un “frente común” a fin de apurar al gobierno nacional, extorsionando con la amenaza de un conflicto importante, si no se resuelve rápidamente el problema base que es la continuidad del proyecto, hoy suspendido y sin fecha de reinicio.

Por un lado la UTE Represas Patagonia habla de manera directa con las autoridades de Energía que se escudan de dar definiciones ante la falta de decisión y órdenes del presidente Javier Milei, especialmente en la revisión del financiamiento chino y por otro, mandan a la UOCRA a que en base al reclamo que le hace de manera directa por la falta de trabajo y la reducción de los salarios con la amenaza de generar despidos por reducción de las partidas, presione desde lo sindical con la amenaza de terminar con la “paz social”, razón por lo cual la funcionaria del Ministerio, hace la salvedad correspondiente en la propia Audiencia que mantuvieron en forma virtual el día 19 de este mes. (Agencia OPI Santa Cruz)