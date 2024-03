Ordenan medidas en causa contra Alberto Fernández por contratación de seguros y millonarias comisiones

El juez federal Julián Ercolini ha dispuesto hoy las primeras medidas en la causa que involucra al ex presidente Alberto Fernández por la contratación de seguros desde ANSES y el Ministerio de Seguridad, donde se habrían pagado millonarias comisiones a distintos brokers. Esta acción se lleva a cabo en respuesta a las solicitudes presentadas por el fiscal federal Ramiro González, quien ha imputado al ex mandatario junto al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por presunta malversación de fondos públicos.

En este contexto, el juez ha requerido a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación información detallada sobre el decreto 823/2021, que dio inicio a los seguros otorgados por ANSES junto a los préstamos destinados a jubilados y pensionados. También se ha solicitado información sobre la intervención de brokers en la contratación de seguros por parte del Ministerio de Seguridad para las fuerzas de seguridad.

Además, se ha requerido a Nación Seguros detalles sobre todas las contrataciones de seguros o convenios realizados entre el Estado Nacional y las jurisdicciones, así como la intervención de otras entidades autorizadas. Se busca conocer el listado de coaseguradoras o reasegurados, productos asesores de seguros o brokers, y se ha pedido a la Superintendencia de Seguros de la Nación que remita copia de los informes de auditoría relacionados con el Decreto N° 823/2021.

También se ha solicitado información sobre los movimientos migratorios del expresidente y demás imputados, incluido el broker Héctor Martínez Sosa.

Según la denuncia, basada en una investigación periodística, se describe una presunta “trama de contrataciones opacas en el rubro de seguros”, señalando que dentro de ANSES se habría descubierto un negocio de 20.000 millones de pesos anuales, con 300 millones en comisiones mensuales para intermediarios.

La denuncia apunta a Pablo Torres García como uno de los intermediarios, así como a Héctor Martínez Sosa, quien estaría casado con una secretaria del ex presidente Alberto Fernández, María Cantero. Ambos habrían cobrado comisiones considerables en relación con las contrataciones de seguros. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA