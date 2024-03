Drones buscan focos de mosquitos mientras Brasil enfrenta aumento de casos de dengue

En medio del preocupante aumento de casos de dengue en Brasil, un grupo de drones está siendo desplegado en San Pablo para buscar charcos plagados de mosquitos, como parte de las medidas adoptadas para combatir la propagación de la enfermedad.

Los casos de dengue han aumentado durante la estación de lluvias y calor en Brasil, llevando a las autoridades a tomar medidas de emergencia. El martes, el departamento de salud del estado de San Pablo declaró el estado de emergencia, con una estimación de 300 casos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, los expertos advierten que el suministro actual de vacunas no será suficiente para frenar las infecciones en un futuro próximo. El doctor Renato Kfouri, experto en enfermedades infecciosas de la Sociedad Brasileña de Inmunización, señaló que las dosis previstas para los próximos cinco años no serán adecuadas. Con solo seis millones de dosis este año y 50 millones en cinco años, vacunar a aproximadamente el 13% de la población no será suficiente para controlar la enfermedad.

El uso de drones para identificar zonas con agua estancada, donde los mosquitos se reproducen, es una medida crucial para el control de la propagación del dengue. El objetivo es eliminar los lugares donde los mosquitos ponen huevos antes de que las larvas se conviertan en mosquitos adultos capaces de transmitir la enfermedad.

El dengue está presente ahora en el 85% de los municipios de Brasil y se está extendiendo a regiones previamente no afectadas. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos, dolores musculares y articulares intensos, y en casos graves, puede causar fiebre hemorrágica que puede ser mortal.

Según el último informe del Ministerio de Salud, se han reportado alrededor de 1,3 millones de “posibles casos” de dengue en todo el país y 299 muertes confirmadas relacionadas con la enfermedad este año. Ante esta situación, las autoridades continúan implementando medidas preventivas y de control para contener la propagación del virus y proteger a la población. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA