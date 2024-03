Sergio Acevedo, un kirchnerista arrepentido, que no abrió la boca durante dos décadas hoy acude a la palabra “Patria” y frases de encubrimiento para defender a ladrones y corruptos

(Por: Rubén Lasagno) – El diputado nacional Sergio Acevedo, hoy enrolado en el SER, pero ex vicegobernador de Néstor Kirchner, gobernador por el kirchnerismo, Intendente de Pico Truncado en representación del FPV, el “Señor 5” en la presidencia de su jefe político y diputado provincial y nacional, todo por el kirchnerismo, presentó un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, donde representa al SER, hoy a cargo de Claudio Vidal.

El proyecto intenta defender a YCRT de la privatización y a Represas por el corte de fondos, en ambos casos el diputado hace eje en la necesidad de consolidar la situación de los trabajadores, pero en ese camino el diputado hace omisiones relevantes, transformando la decisión del actual gobierno en una cuestión “ideológica”, pero sin criticar a los ladrones y corruptos de su ex partido, que por años obligaron a llegar a esta situación de angustia y preocupación.

Es muy llamativo analizar los términos en los cuales Acevedo plantea el problema.

El diputado del SER dice en su escrito que las medidas adoptadas por el gobierno nacional “son medidas que atentan contra el desarrollo nacional, el empleo y la paz social” señala y agrega “Las medidas atentan contra el federalismo y la soberanía nacional por igual”.

El legislador por Santa Cruz omite decir lo mismo de los miles de negocios que hicieron sus pares durante 20 años en los cuales, aparentemente no se afectaba el federalismo ni la soberanía nacional.

Sobre YCRT señala Acevedo “La posición política es de defensa de la fuente de trabajo de los compañeros trabajadores, pero también del desarrollo nacional, la defensa del territorio y de la posibilidad de generar energía”.

El mensaje del ex gobernador adolece de una falla propia de los desmemoriados y de quien recorta la realidad para adaptarla a su necesidad discursiva, pues cuando indica “...y de la posibilidad de generar energía”.

¿Posibilidad de generar energía?, después de 30 años de YCRT y 11 de Represas, ¿Se puede hablar de “posibilidad” como término a futuro?.

Acevedo sigue diciendo en el texto “Como es obvio, no se trata solo de un tema financiero. La mina de carbón es la empresa que sostiene el empleo y genera el movimiento económico de las familias que viven en las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, ubicadas en el estratégico límite sureño entre Argentina y Chile” e indica “Se trata de un tema que hace a la soberanía nacional”.

El diputado nacional recurre al viejo y gastado “patrioterismo de oportunidad”, ese que intenta impactar desde lo emocional y conmover con palabras que recuperan “el sacrificio de vivir y trabajar en estas latitudes”, como si se tratara de aquellos parajes desolados que hace 50 años atrás eran poblados por sacrificados trabajadores que llegaban para “hacer patria”, lo cual éste no es el caso.

Pero lo maravilloso de los fundamentos de Sergio Acevedo, es cuando refiriéndose a lo que supuestamente decidieron los gobernadores patagónicos expresa “Los gobernadores rechazaron la privatización y repudiaron los errores de las últimas gestiones que dejaron graves consecuencias de funcionamiento, económicos y laborales. Denunciaron también que el negocio de unos pocos perjudicó a los trabajadores y al país”.

Diría Jauretche, al que tanto les gusta citar a los kirchneristas “Linda manera de hacerse el boludo”.

Sergio Acevedo, un kirchnerista arrepentido, que no abrió la boca durante dos décadas hoy acude a la palabra “Patria” y frases de encubrimiento para defender a ladrones y corruptos

Sergio Acevedo considera que la brutal corrupción que atravesó a YCRT durante 20 años, con causas, condenas incumplidas, personas y empresas involucradas, miles de millones de pesos/dólares que se fueron por el sumidero, triangulación de Ministerio de Planificación, YCRT y UTN, en la más vergonzosa cadena de corrupción y malversación de fondos públicos, “es un error” y trata de acotar la culpabilidad de semejante fraude al Estado nacional, remarcando que fue “negocios de unos pocos”.Tendría que definir “unos pocos”, claro y que todos eran “cumpas“.

La defensa de Represas

En la defensa a la continuidad de las Represas Sergio Acevedo refiriéndose a la UTE Represas Patagonia dice “…lo cierto es que las empresas estaban en marcha con sus contratiempos y errores pues la Nación había firmado un contrato con las empresas “China Gezhouba Group Corporation”, “Eling Energía S.A.” e “Hidrocuyo” que conformaron una Unión Transitoria de Empresas (UTE)”.

Para el diputado, los casi 3.500 millones de dólares que se perdieron con cargo a todos los argentinos, fueron “contratiempo y errores“.

Y aquí la memoria corta y el mensaje recortado de Acevedo, simplifica 11 años de corrupción en los cuales solo avanzaron con menos del 25% del total de la obra y sostienen Cóndor Clif facturando miles de millones de pesos, cuando se sabe la imposibilidad de realizar la obra sobre la falla geológica en la que está proyectada.

Y en esta oportunidad, también el diputado del SER acude al patrioterismo obsoleto y demodé, al señalar “…más trabajadores agredidos económica y jurídicamente. Más trabajadores santacruceños agredidos por la política del gobierno federal y más desatención al desarrollo de la Patria”.

Sería bueno que Sergio Acevedo explicara a la opinión pública la atención que en estos 30 años de kirchnerismo le dio “al desarrollo de la Patria” y que no sea, llenarse los bolsillos en todos estos años.

En otro tramo del texto y decidido a criticar la política del presidente Javier Milei, apunta a lo que considera una errada mirada de política internacional, indicando que la Canciller Mondino tensó la relación con China, que contribuyó a la suspensión del financiamiento

“Hubo agresiones hacia China, por ejemplo mediante el acercamiento al gobierno de la Isla de Formosa (Taiwan) que constituye un asunto muy delicado de política internacional donde no se puede actuar irresponsable o frívolamente” dice Acevedo como si la actuación de Alberto Fernández hubiera sido un lujo diplomático y agrega “Eso se sumó a cierta decisión sobre la compra de armamento y a declaraciones absolutamente innecesarias y agresivas hacia el sistema político chino” y remata “China, le guste o no al titular del Poder Ejecutivo de turno, es una potencia mundial y uno de los principales socios comerciales de la Argentina. Agredirlo con soberbia no es de estadista. Las consecuencias las sufre el pueblo trabajador”.

Cabe recordarle al diputado que China, puede haber sido el socio comercial más importante para el gobierno anterior, pero lamentablemente para Acevedo, éste gobierno nacional es de otra extracción ideológica y con procedimiento diferentes y no está obligado a seguir el desquicio entreguista del cual Cristina Fernández hizo gala.

Sergio Acevedo comete el error de creer que sigue gobernando el kirchnerismo o que quienes lo sucedieron, deben respetar sus lineamientos ideológicos y procedimentales.

No entiende que el actual gobierno nacional (le guste o no) fue elegido por el 57% de los argentinos, precisamente, para sacudirse el lastre kirchnerista, principal cultor de esta relación contra natura de nuestro país con China, de quien por años nos hicieron rehenes.

Concluyendo, Sergio Acevedo, diputado nacional del SER en el Congreso, trabaja como todo kirchnerista, usando la “media memoria” y la “media verdad”, que es igual a decir una mentira. Una típica postura de quien nació y creció entre corruptos, a los cuales, en su momento, les fue funcional, nunca los denunció y hoy los justifica. (Agencia OPI Santa Cruz)