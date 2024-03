Caja de Previsión Social: el día llegó y gobierno provincial (quien sabía de esta decisión nacional) no debe ni puede estar sorprendido

El gobierno nacional de Javier Milei metió la motosierra a los fondos envidados a las provincias que oportunamente se negaron a “armonizar” las Cajas previsionales en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

Corta historia para entender

Los primeros acuerdos datan del año 1992. Años después, en 1999, se firmó el Compromiso Federal (ratificado por las leyes 25.235 y 25.400) en el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos. A su vez, las provincias debían armonizar en un plazo de 180 días sus sistemas “en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro”. Es decir ajustar su sistema jubilatorio al esquema nacional.

Santa Cruz inicialmente se negó a dicha armonización y luego, la única que ordenó aprobar dicha ley en la Cámara de Diputados de la provincia fue Cristina Fernández, quien a través de la Cámpora quiso votar dicha armonización en el mes de diciembre de 2012, en el inicio de las vacaciones, cuando en la provincia queda menos de un 70% de la gente por las vacaciones, pero los sindicatos como ATE, ADOSAC, Judiciales y Municipales lo impidieron con manifestaciones multitudinarias en la puerta de la Legislatura, al punto que los diputados debieron escapar por los techos vecinos y los sindicatos les impidieron llevar a cabo la votación que pretendía el kirchnerismo. Luego de esto y a la vista del desastre social que se produciría si forzaban la aprobación de la norma, Cristina desistió de reenviar el proyecto y con Alicia en el poder, reformularon el mensaje adhiriendo “a la intransferibilidad de la CPS”, borrando la decisión que habían tomado de sacarse de encima el déficit previsional que mes a mes abonaba Nación.

Las provincias siguieron percibiendo sin actualización los fondos para los déficit previsionales hasta que en el 2023 el gobierno K decidió que los mismos serían actualizados por la movilidad jubilatoria. Ahora por DNU presidencial, Javier Milei eliminó artículos de la Ley 27.701 de Presupuesto prorrogados el año anterior y las provincias se encuentran sin fondos para sostener sus sistemas previsionales.

Otra cosa que nadie previó

Sin duda en Santa Cruz los gobiernos provinciales de raíz kirchneristas pensaron que nunca se terminaría la hegemonía política a nivel nacional y provincial; de ser así hubieran adoptado alguna medida de protección, como, por ejemplo, no llenar de jubilaciones truchas el sistema, con gente que nunca o poco aportó, jubilando a cientos de personas que no viven en la provincia desde el año 2003, como Ricardo Jaime, solo por citar un ejemplo clásico.

Ahora el déficit real de la CPS (unos 18 mil millones al año), el cual se desconoce en términos reales, pasa a ser un verdadero peso sobre el presupuesto provincial, porque no obtendrá ningún alivio financiero y sin duda, todo lo que hicieron mal antes y ahora, se verá reflejado en los próximos meses en las arcas del gobierno de Claudio Vidal, a menos que el mandatario recurra a la genialidad que los embarga en estos casos y salga a crear impuestos, subir los actuales o crear “contribuciones solidarias”, tan típico en estos días donde la clase política gobernante carece no solo de iniciativa para el resguardo de los intereses comunes de la gente, sino también carece de ideas para buscar soluciones.

Lo anunciamos, ahora veremos qué hace

En nuestro informe del día 4 de marzo, en oportunidad de dar a conocer la incorporación de dos diputados por el Pueblo de Los Antiguos y Perito Moreno (ambos del FPV), en las filas del SER, dijimos que el objetivo del gobierno provincial era tener las suficientes manos para decidir tres temas impostergables que tiene Claudio Vidal por delante y donde necesita de mayoría: La Emergencia Económica, las área petroleras de YPF y la Caja de Previsión Social.

Respecto de ésta última escribimos: “Con la Caja de Previsión Social, asumió un compromiso de traspasarla a la Nación, por expreso pedido del presidente Milei cuando pasó por Río Gallegos, rumbo a la Antártida, a pesar que su mensaje en campaña fue sostenerla y defenderla”.

Ahora Claudio Vidal tiene por delante una encrucijada importante: contrariar al gobierno nacional a quien le tira la mano pidiéndole por YCRT, la Usina, Represas e YPF o ponerse en contra de los gremios provinciales.

Si decide seguir para adelante aceptando el déficit de la CPS agregando, aumentando o modificando los altísimos impuestos que ya paga el comercio y los pocos habitantes de Santa Cruz, para no gastar del propio bolsillo del gobierno, es decir, transfiere ese déficit a la sociedad, seguramente va a levantar una ola de disconformidad que impactará en las elecciones próximas, no solo porque revelará que no tiene idea de cómo resolver la cuestión financiera, sino porque ha estado ocultando una verdad que sería revelada, tarde o temprano.

Si ordena a los diputados “armonizar” para descomprimir las finanzas públicas, el problema (quizás) lo tenga en las calles con los sindicatos y empleados públicos.

Es decir que cualquier elección que adopte, tendrá consecuencias políticas para el gobierno de Vidal, aunque todo indicaría que va a tomar el atajo más fácil: mostrarse en Santa Cruz como si bajara de Sierra Maestra, con un discurso confrontativo y populista, tal como hacía el kirchnerismo y por otro lado buscará que sea el mismo pueblo de Santa Cruz quien soporte el déficit, lo cual tampoco le será gratis.

Todo esto lo advertimos en nuestros informes porque, está claro que la política provincial es sumamente transparente, no por la honestidad con la que se maneja, sino por lo previsible que son. (Agencia OPI Santa Cruz)