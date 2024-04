Decoud, Vidal y Vilches, no es la delantera de un equipo de fútbol, es una sociedad de voluntades, “asesoramiento” e intereses, involucrados en liquidar la Usina 240 Mw

De acuerdo a fuentes siempre muy bien informadas del gobierno provincial a la que tenemos acceso y siguen activas gracias a la escasa o nula renovación de autoridades de segunda y terceras líneas que ha hecho Claudio Vidal en Santa Cruz, estamos en condiciones de afirmar que ya existirían las primeras definiciones a nivel político, para encaminar la entrega de la Usina 240 Mw a manos privadas, tal como lo referimos en el informe anterior.

Lo llamativo es el personaje que ha tomado Thierry Decoud para asesorarse respecto del complejo energético de Río Turbio, se trata del Ingeniero Eduardo Vilches, un cuestionadísimo funcionario de Aníbal Fernández quien operó con los negocios dentro de YCRT y la Usina 14 Mineros y al cual Claudio Vidal llamó para consultarlo respecto de la Usina 240, sobre lo cual ni el gobernador ni Decoud tienen idea real, en cuanto a la situación operativa y estado actual de la generadora.

Claudio Vidal fue el primero en contactarse con Vilches a quien acudió, especialmente, para asesorarse sobre la puesta en marcha de la segunda turbina de la unidad, que nunca entró en servicio; asimismo, le habría pedido al ingeniero, su intermediación entre los grupos interesados por privatizar la usina, dado que desde lo técnico y ante el desconocimiento en general que hay del funcionamiento del complejo, Vilches es quien puede explicitar mejor lo que se ha hecho, hasta dónde se encuentra avanzado el proyecto y lo que aún falta.

Decoud, por su parte, tiene el mandato de apurar la venta o concesión de la usina, de hecho las fuentes afirman que YCRT no está dentro de las prioridades del Interventor, debido a la enorme inversión que se necesita para establecer la producción plena, el alto costo de funcionamiento que posee el yacimiento y porque la idea de funcionar como abastecedora de carbón de la usina ha sido prácticamente desvinculada del proyecto que inicialmente inspiró la iniciativa de hacerlo integral y la voluntad ahora, es que siga abastecida a gas.

La decisión final fue tomada por el gobierno debido a que usina/yacimiento en conjunto, alejan el interés de terceros por invertir capital, debido al estado en que se encuentra el yacimiento, la actividad sindical que es muy fuerte y decisiva al momento de condicionar la producción de carbón y lo oneroso que resulta para la producción de energía eléctrica, hacer que ambos núcleos de empresas (yacimiento y usina) funcionen adecuadamente y dentro de ese marco, observan la inconveniencia de que la 240, dependa exclusivamente de una ineficiente e inestable producción de carbón para alimentar las turbinas.

Este mensaje no se baja a la opinión pública, inclusive el gobernador Vidal sigue sosteniendo la fantasía de que YCRT será la proveedora principal de carbón para hacer funcionar una usina a la que ya le están buscando comprador. De allí que el Ingeniero Eduardo Vilches se haya constituido en el principal objeto de consulta de Vidal y también de Decoud, a cuya oficina en calle Cabildo lo han visto entrar varias veces y en Santa Cruz estuvo recientemente en Cañadón Seco, aunque se desconocen los motivos reales por los cuales pasó por zona norte de la provincia.

“No hay que olvidar que Vilches fue la mano ejecutora de Aníbal (Fernández) en Río Turbio y hay sospechas de que lo sigue siendo. Por otra parte, Claudio Vidal nunca habló mal de Aníbal ni antes ni después de desaparecer de YCRT, lugar del cual nunca se fue, en realidad, sino que dejó a su representante (Eduardo Vilches)”, señaló la fuente a OPI, que cerró con un último comentario “Vilches es el tipo que les puede decir en qué estado se encuentra y lo que falta en la usina para ponerla en marcha. Por eso Vidal recurrió a él y Decoud confía en que le ayude a ganar tiempo y plata en toda esta movida”, concluyó.

No es menor el consejo que le dio Vilches tanto a Vidal como a Decoud, nos indican desde la propia empresa desde Buenos Aires; puntualmente les dijo que si a la Usina la dejan parada, como hizo Zeidán cuando estuvo de Interventor durante el gobierno de Macri, corren serios riesgos de volver a “perderla” en términos de inversión, pues, especialmente el invierno, deteriora significativamente las instalaciones y los sistemas que son muy sensibles y costosos repararlos o sustituirlos, si no se da continuidad al proceso de mantenimiento o se discontinúan los trabajos y las inversiones para ponerla a punto.

¿Habrá “cláusulas secretas”?

Debido a esto han decidido actuar lo más rápido posible en dos sentidos: evaluar técnicamente el nivel de inversión y avance del proyecto y establecer con la mayor exactitud lo que falta para poner a la usina al 100% y de esa manera ofrecerla a un inversionista.

No se descarta la existencia de cláusulas reservadas en los contratos, a fin de no ventilar las concesiones que hará el Estado para tentar a privados en condiciones claramente desventajosas para el país, como ya ha sucedido con otras grandes inversiones, tal el caso de Vaca Muerta (salvando las distancias y el objeto) pero donde, como OPI reveló hace años, con la documentación correspondiente, se ocultó el 20% de ese fabuloso contrato, cuyo texto fue tachado en gran parte antes de hacerlo público, eludiendo mostrar la verdad sobre todo lo actuado.

Recordemos que en aquel momento durante la campaña del PRO, Laura Alonso, luego funcionaria de Mauricio Macri en la Oficina Anticorrupción, levantaba la voz en contra de las cláusulas secretas entre YPF y Chevrón y amenazaba con “pasar el lápiz rojo” para revelar tales ocultamientos.

Cuando asumió en la O.A, reconoció “que se había equivocado” y vergonzosamente, apoyó la existencia de claúsulas secretas, ocultas a la vista de todos los ciudadanos, en los contratos petroleros y se calló la boca.

El Dr Moners Sans, en ese momento, le remitió a OPI un ejemplar completo del acuerdo tachado y el original sin tachaduras y allí pudimos corroborar el por qué estos contratos se hacen a espaldas de la gente.

Lo mismo ocurrió con la Base China en Neuquén y la existencia de cláusulas “reservadas o secretas” que, en general, sirven para ocultar parte de los convenios que hace el Estado en general, ocultan negociados o condiciones de negociación desfavorables o vergonzosas desde todo punto de vista para la Argentina, razón por demás importante, para negarlas al conocimiento público.

¿Número puesto?

A Todo esto llegamos porque hay una corriente de opinión dentro del ámbito empresarial/energético y en el gobierno nacional y provincial, cada vez más fuerte y fundamentada, que da como uno de los interesados claves para hacerse cargo de la Usina 240Mw Río Turbio a Carlos Miguens Bemberg, quien, como señalamos en nuestro anterior informe, está fuertemente vinculado a negocios energéticos y a la minera que explota oro y plata el Santa Cruz, Patagonia Gold.

Bemberg, junto con Eduardo Escassany y Nicolás Caputo a través de Central Puertos, compraron Edesur al retiro de las acciones italianas y pasaron a controlar las usinas de Costanera y Dock Sud y fuertemente relacionado con San Nicolás, lo cual lo hace prácticamente un empresario que ha monopolizado la generación eléctrica en la argentina.

Las fuentes indican que Eduardo Vilches está muy conectado con estos negocios de generación y si los intereses se cruzan para la compra de la Usina de Río Turbio, estaríamos ante un hecho muy interesante de investigar, pues no son pocos los que hablan de “la mafia de San Nicolás”, para referirse a los negocios que se ciernen sobre la generación de energía en el país, con fuertes raíces en el sector político y empresario de la Argentina. Por lo tanto la conexión del Ingeniero Vilches con Vidal y Decoud es un dato que ciertamente es para tener en cuenta y seguir con atención en los próximos meses.

No existe en el país una obra de energía que no haya estado atravesada por la corrupción y en este caso no es la excepción. Desde Yacyretá para acá hasta los 11 años que lleva de construcción las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa que solo muestra un 25 o 30% de construcción y miles de millones de dólares desaparecidos, todos los emprendimientos de este tipo han sido y son sumideros de fondos sin control que se cargan año a año, a las espaldas de cada ciudadano y engordan la fabulosa deuda externa de la que tanto se habla y poco o nada se hace por reducirla. (Agencia OPI Santa Cruz)