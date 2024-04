Educación restituyó en el cargo a una docente de San Julián que en el 2021 fue perseguida políticamente y sumariada por la gestión anterior

María Rosa Navarro es una docente de San Julián que en el año 2021 fue separada del cargo como Rectora Interina del CPES Colegio Secundario Nº 2 “Floridablanca” de esa localidad y que en ese momento tuvo una repercusión social y mediática muy importante, al punto de recibir la solidaridad de colegas, autoridades de la ciudad y la comunidad educativa, e inclusive el día 29 de octubre de ese año, ADOSAC convocó a un paro en protesta por la medida arbitraria tomada por el CPE.

La separación del cargo habría dado lugar a un sumario, medida que a criterio de la docente Navarro, era violencia institucional y laboral ejercida por las autoridades del Consejo,en ese momento presidido por la señora Velázquez, quien, de acuerdo a la docente separada del cargo fue una medida castigo, por haber dejado asentado todas las irregularidades que se presentaban diariamente en ese nivel y que las autoridades trataban de ocultar.

La semana pasada María Rosa Navarro, fue restituida al cargo por las actuales autoridades del Consejo Provincial de Educación y al respecto la docente sanjulianense hizo un video donde, además de detallar agradecimientos y reconocimientos, especialmente al Vocal por los Docentes en el CPE Pedro Cormack, dijo: “Hoy he sido reintegrada a mi cargo de Rectora Interina del Colegio Secundario Nº 2” , agradeció a Dios, a su familia, al Vocal por los docentes de escuelas públicas Pedro Cormack, a quien calificó como “mi voz”, a los vocales del año 2021 Mónica Flores y Nicolás Pereira, a la actual Comisión provincial de la ADOSAC, encabezada por Javier Fernández y a la filial del gremio de San Julián tras reconocer “la labor encomiable que hace el gremio docente en defensa de los docentes, en cualquier lugar donde ese docente esté” advirtiendo la arbitrariedad que existe en el área de Educación “ya que cualquier cargo político de turno, con una cuota de maldad, resentimiento, de incompetencia o envidia que tenga, puede arruinarte la vida, tu carrera, simplemente porque se le antoja, no le importa tu desempeño, tu trayectoria, tu formación académica y sumado a esto, hay muchos cargo de carrera obsecuentes a estos Goliat de pacotilla que en vez de defenderte, se asocian al opresor”, indica Navarro en el video de descargo que realizó en redes sociales.

“Esperemos que este tipo de situaciones, perversas para los docentes, no pasen más”, remarcó la docente, atendiendo la cantidad de casos como el suyo que aún subyacen en el ámbito de Educación, lugar que por muchos años, se han aplicado persecuciones y maltrato laboral a quienes pensaban distinto o bien procedían dentro de los estatutos, pero en contra de la voluntad de las autoridades en ese momento.

Un acto de justicia

Cuando Navarro fue desafectada de su cargo, la docente recibió un apoyo masivo de padres de la localidad de San Julián, quienes se manifestaron en las calles a favor de ella, la cual en una carta pública distribuida en las redes sociales en ese momento, detalló los motivos que la llevaron a esta situación y la cronología de los hechos ocurridos, observando en una parte del texto: “Lamentablemente, debo señalar que este acto de violencia institucional y laboral no me sorprende. Sé que mi forma de trabajar molesta. Porque dejo constancia por escrito de todas las irregularidades que se presentan en el nivel secundario, donde existe a la cabeza una funcionaria política que no funciona, y sus modales vulgares y violentos parecen infundir temor entre los directivos y supervisores de carrera. Todos se quejan de sus formas, pero nadie lo expone”.

A Navarro se le instruyó un sumario con separación preventiva del cargo, por quejas de 14 padres antes las autoridades indicándoles que en el colegio se incumplía la enseñanza “Por campos del conocimiento”, en la cual los profesores de materias afines deben trabajar en conjunto, en vez de la modalidad denominada “Por materias/espacios curriculares”, modalidad cuyos cambio obedeció al tema de la pandemia e implicaba un enorme esfuerzo del conjunto.

La duda de la Rectora Navarro en ese momento, era que a esa reunión donde asistieron los 14 padres, cuestión que también planteó como “extraña” por cuanto dijo la docente que no se conocía quiénes eran, cuándo ni cómo fueron convocados y cuestionaba que tampoco ella había sido convocada para plantear sus razones. (Agencia OPI Santa Cruz)