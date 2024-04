Crisis en Canal 9. Renuncias, discusiones, peleas y broncas a partir de medidas tomadas por Carlos Renato Marcel Secretario de Comunicación Pública y Medios

En las últimas horas, aunque es un proceso que viene desde hace tres meses, dentro de LU 85 Canal 9, emisora de la provincia con estudios centrales en Río Gallegos, se viven horas tensas con fuertes divisiones entre el personal, enfrentamientos con funcionarios provinciales y empleados del canal, quienes provienen de la gestión de Alicia Kirchner.

Debido a estos problemas a los que hacemos referencia, ayer se produjo la renuncia de Karina Taberne, Directora provincial de programación y transmisión, en solidaridad con Juan Carlos Silva, luego que en los estudios de calle Hipólito Irigoyen 250 de esta capital, se hiciera presente el jueves 11 a la mañana el Secretario de Comunicación Pública y Medios Carlos Renato Marcel, quien se trenzó en una fuerte discusión con Juan Carlos Silva, Subsecretario de Gerencia.

Previo a todo esto, el funcionario de Medios le había pedido la renuncia a Silva, quien presuntamente la presentó, pero sigue asistiendo a la emisora de televisión (según sus propios dichos) hasta que el Gobernador Claudio Vidal se la acepte, tal indican las fuentes que presenciaron el conflicto que arriba se describe.

Marcel llegó al canal flanqueado por Walter Reinoso, delegado interno del SatSaid, pero algunos lo consideran “delegado del gobierno provincial” y Rodrigo Cárdenas, otro de los delegados que acompañaron al Secretario de Medios ayer a la mañana al canal.

Cuando ingresaron al edificio, muchos empleados de la emisora los criticaron fuertemente a los gremialistas, alegando que tanto Reinoso como Cárdenas aparecieron de la mano de Marcel, después de haberse “borrado” por mucho tiempo como representante de los afiliados del canal y le reclamaron a viva voz llegar ahora como un amigo del funcionario provincial.

Por este motivo, los empleados le solicitaron a Jorge Álvarez, Secretario General del SATSAID que urgentemente convoque a una elección interna para elegir nuevos delegados, por cuanto no se sienten representados por los actuales y consideran que peligran sus fuentes laborales, ante la poca o nula representación que tienen unos 200 trabajadores y/o por ende, 200 familias en la provincia.

De acuerdo a las fuentes de OPI Santa Cruz, la causa fundamental de la renuncia de Silva estaría vinculada a la decisión de la Secretaría de Medios de no asignar presupuesto para el funcionamiento del canal y muchos menos para mantenimiento del edificio y equipamiento de la emisora.

La cobertura de los últimos actos de gobierno y los noticieros de Canal 9 en estos meses, se hicieron utilizando equipos aportados por la empresa privada de audiovisuales que posee Silva, quien decidió ponerle fin a la falta de respuesta técnica y de funcionamiento de la emisora por decisión del gobierno provincial.

Los gritos de Silva y Marcel pusieron mucha tensión en los pasillos de edificio y mientras el funcionario provincial trataba de justificarse señalando que desconocía el estado calamitoso en el que se encuentra estructuralmente el edificio de Canal 9, Silva lo cruzó con fuerte críticas por la desatención del funcionario de Medios y le recriminó que en su escritorio de la Secretaría que encabeza hay no menos de cinco informes firmados por el propio Silva, donde le ha reclamado atención y soluciones a problemas básicos que hacen al funcionamiento de la emisora en condiciones más o menos dignas.

Y fue allí que Silva, tras manifestarle que Marcel nunca le prestó atención ni le dio importancia a la información suministrada desde la emisora, le reprochó al Secretario de Medios que el único papel que jugó hasta ahora, fue el de presionarlo (a Silva) para que la gente acepte la propuesta salarial ofrecida por el gobierno y se desconozcan los resortes gremiales que deben activarse para discutir salarios bajo el sistema de paritarias, comparando esta acción política, con la del kirchnerismo de los años anteriores.

En el fragor de la discusión fue el propio Silva quien le reclamó a viva voz a Marcel que el funcionario “le sugirió” llenar la pantalla de Canal 9 con contenidos producidos por el diario La Opinión Austral, a la vez que el gobierno estaba tras la realización de un acuerdo comercial con Rafael Gardoky, histórico productor de contenidos K, quien está muy ocupado en firmar un acuerdo comercial con el gobierno de Vidal.

Y en ese mismo sentido, la discusión en alta voz y en presencia de todos los empleados del canal, discurrió como un reproche directo por parte de Juan Carlos Silva a Marcel sobre los pagos de pauta que el gobierno provincial está por liberar fondos de pauta publicitaria a los diarios Tiempo Sur y La Opinión Austral, mientras recorta o no envía fondos a la emisora provincial.

Hasta este mediodía Álvarez del Satsaid no ha emitido opinión respecto de la grave situación que ha trascendido y complejiza un conflicto que no es nuevo, pero por el manejo que el Secretario de Medios ha trascendido puertas afuera de la emisora, la situación, más allá de afectar la relación de Marcel con los trabajadores de Canal 9, ha repercutido en la interna sindical que se manifiesta ahora porque los 200 trabajadores que la emisora tienen en toda la provincia, esperan una decisión de su Secretario General del sindicato, quien hasta ahora, no ha dicho nada al respecto, ni llevado tranquilidad a los afiliados en el gremio de Televisión. (Agencia OPI Santa Cruz)