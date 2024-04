AFIP Advierte sobre estafas en envíos postales internacionales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha alertado sobre la detección de maniobras fraudulentas que involucran el envío de comunicaciones falsas en su nombre. Estas comunicaciones están relacionadas con supuestas detenciones de envíos postales internacionales en la Aduana, solicitando pagos para “liberar” la mercadería.

Según la AFIP, las comunicaciones que informan sobre detenciones en la Aduana de envíos postales internacionales y solicitan pagos para su liberación son completamente falsas. Se insta a los contribuyentes afectados a no acceder a las direcciones URL proporcionadas en estos mensajes ni realizar ningún tipo de pago.

La institución aclara que los trámites y detenciones de envíos internacionales por vía postal no son comunicados por la AFIP, sino por las propias empresas postales. Además, las comunicaciones relacionadas con estos envíos no se realizan por medios electrónicos, sino que se envían por carta al domicilio indicado por el destinatario.

La AFIP reitera la importancia de mantener la clave fiscal como información personal y privada, sin compartirla por ningún medio. Asimismo, advierte que no utiliza WhatsApp para enviar mensajes y que no envía correos electrónicos de manera directa. Los correos electrónicos y otros mensajes oficiales de la AFIP nunca están firmados con un nombre particular.

Además, se enfatiza que la AFIP nunca solicita pagos ni datos personales a través de correo electrónico, redes sociales o por teléfono. Cualquier solicitud de este tipo debe ser tratada con cautela y verificada con la entidad correspondiente. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA