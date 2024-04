Carlos Wagner insiste en la nulidad del juicio por cartelización de la obra pública

El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, ha reiterado su solicitud de nulidad en el proceso de elevación a juicio por presunta cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015. Este caso, derivado de la Causa Cuadernos, ha generado controversia debido a lo que la defensa de Wagner considera una contradicción en la acusación en su contra. Los abogados del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción han presentado un recurso de “queja” para que la Cámara Federal de Casación determine si se suspende la elevación a juicio.

La defensa de Carlos Wagner, a cargo de los abogados Zenón y Federico Ceballos, sostiene que el Tribunal Oral Federal número siete rechazó el recurso de casación sin analizarlo debidamente, lo cual consideran un proceder arbitrario que vulnera el derecho de defensa de su cliente. Wagner, inicialmente imputado por más de 80 hechos, fue procesado por 58 obras por el difunto juez Claudio Bonadio, criterio que fue confirmado por la Cámara Federal pero reducido a solo siete obras.

No obstante, al momento de la elevación a juicio, la fiscalía y las querellas retomaron la imputación oficial y pidieron que Wagner sea juzgado por los 58 hechos. La defensa argumenta que esto constituye una contradicción, ya que no corresponde que sea juzgado por hechos por los que no está procesado. Sin embargo, el tribunal oral rechazó el planteo, lo que ha generado la presentación del recurso de “queja”.

Además, la defensa cuestiona la credibilidad de las planillas aportadas por el financista Ernesto Clarens, señalando inconsistencias entre estas y las planillas de licitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad, que consideran la fuente oficial. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA