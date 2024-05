Diana Mondino defenderá la política exterior de Javier Milei en el Senado

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se presentará el próximo martes 28 de mayo ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación para exponer sobre la política exterior del gobierno del presidente Javier Milei. Esta comparecencia ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática entre Argentina y España.

La visita de Mondino al Senado se produce en un momento delicado, marcado por los recientes intercambios hostiles entre el presidente argentino y el presidente español, Pedro Sánchez. La crisis alcanzó un punto crítico cuando España retiró a su embajadora de Buenos Aires, una medida sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Según la página oficial de la Cámara alta, la reunión tendrá lugar en el salón Arturo Illia a las 16:00 horas. Mondino explicará los lineamientos generales de la política exterior argentina, aunque se anticipa que las preguntas de los senadores se centrarán en la crisis con España.

Además de la situación con España, se espera que Mondino aborde otros temas de interés en la política exterior argentina, incluyendo las relaciones con Brasil, China, Israel y los Estados Unidos.

En medio de la polémica, Mondino ha intentado minimizar la gravedad de los cruces entre Milei y Sánchez, describiéndolos como “un tema interno, político” que no debería afectar las relaciones bilaterales a largo plazo. “España es de una importancia monumental para la Argentina”, afirmó Mondino. “Ahora hay un tema que es interno, político. Y eso es algo que no debería afectar el vínculo durante los próximos años”.

Mondino también expresó sorpresa por la repercusión del discurso de Milei en Madrid, donde el presidente argentino criticó duramente a Sánchez y a su esposa, acusándola de corrupción. “Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere”, subrayó la canciller durante su disertación en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA