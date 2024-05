Patricia Bullrich cuestionó levantamiento policial en Misiones

La ministra de Seguridad califica la sublevación policial como “inadmisible” y activa un comité de crisis para asistir al gobernador Passalacqua.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó duramente el levantamiento policial que se lleva a cabo en la provincia de Misiones debido a un reclamo salarial. En declaraciones públicas, Bullrich afirmó que “la Policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 (horas) por 7 (días) por 365 (días del año)”.

Bullrich, quien responde al presidente Javier Milei, pidió separar el conflicto provincial con distintos sectores sociales de la sublevación policial. “La sublevación de la policía es algo inadmisible, algo total y absolutamente fuera de la ley”, enfatizó la funcionaria.

Para abordar la crisis, el Gobierno ha habilitado un comité de crisis destinado a asistir al gobernador Hugo Passalacqua, incluyendo el envío de fuerzas federales para garantizar la seguridad en las ciudades afectadas por las protestas policiales. Bullrich subrayó: “La Policía no puede ser piquetera. Tiene que tener otros canales para seguir su salario. No se pueden robar patrulleros ni autos de criminalística. Es inadmisible”.

Desde el Ministerio de Seguridad, se mantiene un contacto constante con las provincias limítrofes a Misiones para monitorear la situación y evitar una escalada del conflicto. Bullrich aseguró que no se han registrado movimientos similares en otras provincias, salvo una pequeña proclama en Corrientes, y que los ministros provinciales están en control absoluto de la situación.

Bullrich reiteró su postura sobre el método de protesta elegido por los oficiales policiales, afirmando que incluso si tuvieran sindicatos, no podrían hacer huelga. “No pueden hacerlo porque eso indicaría que los ladrones vayan todos a la calle”, subrayó la ministra.

En otro segmento de la entrevista, Bullrich señaló diferencias entre el actual gobierno de Javier Milei y el anterior de Mauricio Macri, del cual también formó parte. Sin intenciones de “pelearse con Macri”, admitió que en materia de “planes sociales y en los piquetes no hubo voluntad de cambio”. Bullrich recordó haber instado a Horacio Rodríguez Larreta a terminar con los cortes y a Carolina Stanley a no aumentar los planes sociales, mencionando que hizo un protocolo antipiquetes que no fue implementado debido a la transferencia de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA