El peso de su fallido expertise, inhibe a la ex presidente de la autoridad moral para hablar de lo que debe ser

(Por: Rubén Lasagno) – La hipocresía, la mentira, la corrupción y el cinismo, es una marca registrada del kirchnerismo como ser político en cualquier parte del país donde se encuentre uno.

En general es una condición bastante difundida entre la clase política argentina, pero es casi una marca registrada del kirchnerismo/cristinismo, desde que se conoce como tal al partido nacido y criado en Santa Cruz por Néstor Kirchner y continuado, afianzado y “perfeccionado” por uno de los máximos exponente de esta corriente política abyecta, empobrecedora, profundamente discriminadora y sesgada de cualquier atisbo de honradez y moral.

Asi presentado en pocas palabras el grupo heterogéneo de abusadores crónicos del Estado, bajo sus distintas denominaciones de fantasía (Frente para la Victoria, Frente de Todos, Unión por la Patria, etc) en cualquier lugar del territorio argentino que sea e independientemente de la función política que cumpla, quien lidera ese movimiento político y social, o sea, la madre del borrego, (el padre ya no está en este mundo) concentra, resume y representa todo ese bagaje de calificativos que sintetizamos y le agrega otros como la cleptomanía, mitomanía, egocentrismo, una suerte de dislexia política, porque a pesar de tantos años en el poder, se les dificulta aprender las formas y la honestidad de los procedimientos, pero su líder, Cristina Fernández es, básicamente, cínica e hipócrita, además de impune.

Por las redes sociales, porque obviamente jamás pudo, ni quiso, ni se le ocurriría enfrentar un micrófono que no sea del periodismo militante abonado a la pauta, la condenada por robar miles de millones de dólares al Estado nacional, se horroriza porque hay una clara irregularidad en el acopio de alimentos que deben ir a manos de los segmentos más necesitados de la sociedad.

Públicamente, cuando un político ejerce la crítica o cuando se propone como alternativa a lo establecido, debe tener un valor inobjetable que le permita, no sólo ejercer una crítica autorizada, sino que su discurso, impacte en el mass media para que transmitan sus inteligentes observaciones a la masa ávida de nuevas y buenas ideas; ese valor innegociable es la “autoridad moral”, la cual se resume en la necesidad de ser consecuente y coherente entre lo que se pontifica desde el discurso y lo que se hace en la práctica.

Cristina Fernández, carece de autoridad moral para levantar el dedo acusador en contra de quienes llevan 6 meses en el gobierno, porque ella y su banda, tocaron durante 16 años e hicieron todos los estropicios habidos y por haber que les permitió, no solo perder las elecciones del 2023, sino dejar al país de rodilla, fuera del mundo, sin moneda, con una economía detonada, una hiperinflación en ciernes, un Estado sobredimensionado y un país endeudado por varias décadas.

Posiblemente Milei no logre sacar a la Argentina del ahogo en el que se encuentra la sociedad ni encauzar la economía, pero al menos la gente optó por probar una nueva receta y es por eso que los eyectó del poder y cambió la ecuación kirchnerismo/populismo por Libertarios/ capitalismo.

Es en este contexto que las palabras dichas por la ex presidente, desde el oportunismo y la sinrazón, poniendo la mano en el teclado de la computadora para relatar en una hoja virtual lo que no se anima en público, no tienen ningún sentido porque esta mujer carece de autoridad moral para hablar y criticar la realidad actual, un desprendimiento del cataclismo que generó ella misma con sus elegidos: Alberto y Sergio.

Como corresponde, ella, como cualquier habitante de este bendito país, tiene el derecho de hablar y expresarse, pero todos nosotros tenemos el derecho de no escucharla o criticar sus dislates.

Más que criticar lo que está ocurriendo hoy, debería estar respondiendo ante un Tribunal, los motivos por los cuales ella y sus arlequines políticos nos dejaron en la miseria y sumidos en la vergüenza.

Pero, estamos en Argentina, donde cualquiera se anima a sostener con palabras lo que nunca pudo sostener con la capacidad de gestión y mucho menos con la honestidad que requiere ser un servidor público y no servirse de lo público, como hizo la señora condenada, durante los 16 años que convivió, disfrutó y abusó de su poder. (Agencia OPI Santa Cruz)