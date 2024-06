Siguen cerrados los pasos fronterizos en Santa Cruz. El PIA continúa en servicio pero con las históricas falencias edilicias, de servicios e infraestructura de hace años

Tal como informáramos en nuestra nota del día sábado último, el cierre de los pasos fronterizos con Chile, Dorotea y Cancha Carreras en la cuenca carbonífera permanecen vigentes debido a que no se han solucionados los problemas de servicios, especialmente el gas envasado, que no llega a los puestos de control debido al estado de las rutas y la falta de camiones que tiene la proveedora Surgas SA.

Hasta el momento el único paso habilitado es el Paso Integración Austral (PIA) distante a 66 Kms de Río Gallegos y por el cual se deriva todo el tránsito hacia y desde Chile/Tierra del Fuego.

En nuestro último informe advertimos que Monte Aymond o Paso de Integración Austral, si bien sigue en servicio, padece los mismos problemas que los otros, pero en las últimas horas, debido al aumento de la temperatura, se ha restituido el agua (que carecía estos días por razones de congelamiento) y hasta el momento no falta el gas, debido a que se raciona y se controla el gasto y la luz eléctrica está suministrándose con bastante normalidad, dado que en los últimos días se cortaba de forma intermitente.

Nuevos tiempos con viejos problemas

Personas que este fin de semana han pasado por la frontera Monte Aymond (PIA) nos han relatado el estado en que han visualizado el puesto fronterizo, el más grande de la región, que no solo conecta y por el cual transitan particulares, colectivos y transporte pesado hacia y desde Chile, sino es la conexión obligada con la isla de Tierra del Fuego; esto incrementa sustancialmente la demanda de servicio y en las actuales condiciones edilicias y logísticas el PIA no las puede brindar de manera confortables y seguras.

“Nos tuvimos que quedar por más de 15 o 20 minutos a la intemperie con una temperatura de 11 grados bajo cero y una térmica de 20 bajo cero, porque no hay lugar para que la gente esté reparada del viento que debajo del tinglado triplica el efecto del frío y se hace invivible”, dijo un circunstancial pasajero que provenía de Ushuaia el último fin de semana.

Paso fronterizo San Sebastian en Tierra del Fuego – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Los consultados confirmaron que las cañerías estaban sin agua en los baños, por congelamiento del circuito y si bien no faltaba el gas, faltaba la calefacción suficiente dentro del edificio. Destacaron que al menos, durante la estadía en el lugar, no faltó la luz, pero la semana anterior el servicio de energía se interrumpía durante varios minutos, debido a fallas del sistema de generación que tiene el puesto fronterizo, lo cual ha sido advertido en varios informes por esta Agencia.

Gente del transporte público que pasó la mañana de hoy martes, señalaron que “está todo bastante normal”, refiriéndose a la restitución del agua en los baños públicos y la atención que sigue “normal”, dentro de los (malos) estándares que históricamente se manejan en las fronteras con Chile en esta parte del país, no con respecto a la atención del personal, sino a la infraestructura, específicamente.

La situación de los pasos fronterizos ha sido abordado en varios informes por OPI Santa Cruz, siempre resaltando las carencias, la falta de infraestructura, de servicios y la deplorables condiciones en que el personal de Migraciones, Aduana y Gendarmería, cumplen allí la tarea escencial de control nacional de frontera.

Pasan los gobiernos nacionales y las condiciones de los puestos fronterizos en Santa Cruz siguen con las mismas carencias y necesidades. También sigue a cargo el mismo Coordinador de Fronteras Ismael Castro y en 40 años no se ha visualizado ninguna mejora sustancial en la calidad de la infraestructura, que le permita a los funcionarios públicos destacados allí, realizar su fundamental tarea, de manera cómoda, eficiente y contínua.

“Hace 40 años que no ponen un tornillo en los puestos y la gente que pasa allí el tiempo que debe prestar servicio, realmente la pasa muy mal”, dijo hace algunos años un oficial de Gendarmería que entrevistamos con motivo de las deplorables condiciones de habitabilidad del paso Cancha Carrera, donde el personal de Migraciones y Aduana vivían con los tanques de agua congelados y aislados por la nieve. A pesar del tiempo transcurrido, todo sigue igual.

Lo que resulta de esta carencia y malas condiciones de habitabilidad e infraestructura, es que el servicio no sea todo lo eficiente que debería ser, especialmente en lugares donde se debe ejercer un férreo control fronterizo para impedir no solo el contrabando, sino delitos mayores que por distintos motivos, se cumplen a media o se incumplen. No hay escaners, falta personal, los lugares de registros están expuestos a las condiciones climáticas (viento, frío, nieve) y como si todo esto fuera poco, en todos los pasos existe una iluminación ineficiente o directamente inexistente, que obviamente, dificulta ese control, especialmente en el invierno donde la mayor parte del día se trabaja en la oscuridad y con mal tiempo.

¿Y si no es casual y es causal?

Estamos en el año 2024, han pasado al menos tres o cuatro gobiernos a nivel nacional y otros tantos a nivel provincial, sin embargo los pasos fronterizos con Chile en Santa Cruz, siguen detenidos en el tiempo, con las mismas carencias, todas las necesidades que hemos enumerado en varios informes previos y jamás hubo una decisión firme de mejorar las condiciones de un servicio esencial para la seguridad del país y de todos los argentinos.

Como si un hilo transversal uniera a todos esos gobiernos, parece una “política de Estado” (a lo largo del tiempo) hacer permeables nuestras fronteras en el sur, tal vez sirviendo a intereses inconfesables que son parte de un esquema de impunidad cómplice del aparato político que, independientemente del partido o sector que se trate, han coincidido a lo largo del tiempo en vulnerar nuestras fronteras con algún propósito inconfesable.

La actitud de inamovilidad e indiferencia, no nos permite pensar de otra manera. El hecho de asistir a 40 años de desidia, abandono y retraso en el que se encuentran los pasos fronterizos internacionales en Santa Cruz, no nos deja otra alternativa que pensar mal, dado que todos sabemos que el control de fronteras es el primer y último eslabón en la seguridad de un país.

Esto, que no se percibe en las políticas de fronteras de nuestro país, debería preocupar y ocupar a un gobierno que tenga como norte combatir el delito, resguardar al ciudadano de bien y dar al exterior una imagen de seriedad y confiabilidad en todos los órdenes, tanto al que ingresa por turismo como a quien quiere invertir en un país cuyas fronteras no sean un colador y se trate la seguridad pública con la seriedad que tiene en otras partes del mundo. (Agencia OPI santa Cruz)