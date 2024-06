El juramento disvalioso de los políticos en el Congreso. El Presidente del Cuerpo debería observar e impedir que asuman si no se apegan a la Constitución Nacional

(Por: Rubén Lasagno) – Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer, que se incorporaron en lugar de Myriam Bregman y Romina Del Plá, juraron en su ingreso a las bancas que la Izquierda nacional “hace rotativas”, una posibilidad que da el sistema adverso de nuestro país donde terminan legislando quienes no fueron votados por la gente o aparecen como suplentes de suplentes en alguna lista.

Más allá de esta incongruencia electoral, política y hasta moral, lo importante en este caso es remitirnos a la jura que hicieron estas dos nóveles legisladoras, que mereció el repudio del gobierno nacional y de la sociedad en general, toda vez que no juraron por Dios y la Patria, sino lo hicieron por Palestina, un Estado terrorista.

Uno puede ser ateo, no creer en Dios y no está obligado a jurar por lo que no cree, por eso, en el mismo contexto y partiendo del mismo razonamiento, debemos pensar que estas dos mujeres no creen en la Patria, por lo cual nos preguntamos qué hacen ahí?, cuando se supone que se encuentra para representar a gente que no tengo dudas, les debe avergonzar escuchar las sarta de sandeces que dijeron al momento de jurar como manda la Constitución nacional.

Biasi dijo “Por el movimiento de mujeres y diversidades, por mis hermanos y hermanas piqueteras que son un orgullo de solidaridad y lucha, por todos los derechos de la clase trabajadora, por terminar con la barbarie capitalista en este mundo, por el fin del genocidio en Palestina, por el gobierno de trabajadores y por el socialismo sí, juro“

El juramento disvalioso de los políticos en el Congreso. El Presidente del Cuerpo debería observar e impedir que asuman si no se apagan a la Constitución Nacional – Foto: NA

Schlotthauer, sindicalista ferroviaria, refirió “Por la memoria de los y las 30.000 desaparecidos y mis compañeros del PST; por los niños, las niñas, las mujeres y el pueblo Palestino que resiste el genocidio del Estado de Israel; por los y las que luchamos contra el plan motosierra de Milei; por un gobierno de la clase trabajadora; y el socialismo en la Argentina y el mundo, sí, juro”.

Repudian “el capitalismo”, pero se sirven de él

Más allá de las críticas y repudio generalizado que cosecharon en las redes sociales, en los medios y los ataques disparados desde el gobierno, lo cual puede reducirse a una postura ideológica y hasta de gusto o no por las personas que asumen la banca, lo realmente molesto es que el Presidente de la Cámara permita que esto suceda (no son las únicas que votan por cualquier cosa) y no exista una orden expresa al respecto, de que los legisladores que asumen deban restringir sus manifestaciones a una fórmula, como está establecida en el Art 10 del Reglamento de la Cámara de Diputados, donde se establecen las fórmulas de juramento ante lo cual quien está a cargo de tomar el mismo, puede optar por una de las cuatro posibilidades pero no puede variarla, modificarla o incluir en esa toma del compromiso legislativo, cualquier cuestión personal, política o social que se le ocurra.

Los que juran, en cambio, pueden decir cualquier cosa, hacer un largo monólogo, jurar por el perro del vecino, si quiere, o como en este caso por Palestina, pero en el Congreso argentino, no es Palestina, precisamente.

Uno se plantea seriamente, si tanto les preocupa el destino de Palestina a las diputadas recién asumida de la izquierda, por qué no se van a medio oriente y tratan de desplegar allí su férrea defensa pública?.

Obviamente el repudio generalizado no se ha hecho esperar, pero el Presidente de la Cámara Martín Menem no tuvo lo que debe tener quien conduce un ámbito de tanta responsabilidad institucional, para impedirles semejante afrenta al país como institución, que deberían representar. El Presidente del Cuerpo miraba azorado a las mujeres que enfáticamente producían una parrafada incoherente, discriminatoria, antisemita y de profundo odio hacia lo que no coincide con su pensamiento político.

Obviamente así como Del Pla y Bergman fueron aplaudidas por los legisladores del FPV, las entrantes, tras sus manifestaciones alienadas durante el juramento, también tuvieron el apoyo de los peorcito de la política nacional. Un tandem simbiótico que comparten no solo su ceguera política y sus conceptos parciales de la realidad argentina y del mundo, sino que son los artífices de la debacle nacional, los cultores del caos, los que tiran 14 toneladas de piedras, los que no toleran que gobiernen otros que no sean ellos y que no creen en la democracia; alaban a dictadores como Putín, Maduro, los Castros, se desgarran por los derechos de países terroristas como Irán o Palestina, pero viven cómodamente del capitalismo (mal o bien) de esta parte del mundo, disfrutan de la libertad (la que no tendrían en ninguno de los lugares mencionados), cobran un importante sueldo como diputados en la Argentina, se jubilan y tienen sus hijos aquí y hacen demagogia barata desde lo discursivo, sin que quienes tienen la responsabilidad de ponerles un límite en el Congreso (en este caso Menem), lo hagan como correspondería en un país normal y apegado a las leyes. (Agencia OPI Santa Cruz)