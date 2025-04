Funcionarias municipales de Pablo Grasso repudiaron un Congreso sobre Falsas Denuncias en Río Gallegos, en defensa de las asesinas de Lucio Dupuy

- Publicidad -

El sábado 29 de marzo/25 se llevó a cabo en el Hotel Patagonia de Río Gallegos el Primer Congreso Nacional de Falsas Denuncias, una iniciativa que intenta legislar en el Congreso, una norma relacionada con aquellas denuncias falsas y denunciantes que arruinan la vida de mucha gente y cuenta con la inacción o complicidad de jueces y fiscales que se justifican en el vacío legal existente, para no actuar en beneficio de muchos damnificados por estas denuncias que no tienen anclaje en la realidad y no se investigan en su origen o la resolución de los casos tardan años.

En ese marco el evento contó con la organización de la abogada Elba Sorian y Carolina Martínez (Niñez, Adolescencia y Familia) las psicólogas forenses Carina Amelia Romero y María Rosa Ortega y contó con la presencia de Ramón Dupuy, el abuelo del niño asesinado Lucio Dupuy. Ramón fue uno de los disertantes que expuso el caso personal y de familia, que concluyó con el asesinato de su nieto en el año 2021 por parte de Magdalena Espósito Valenti (madre) y Abigaíl Páez, su pareja, enjuiciadas y condenadas a cadena perpetua y separadas en cárceles distintas, por pedido expreso de la familia.

Anunciado públicamente el inicio del Congreso sobre Falsas Denuncias, en la ciudad de Río Gallegos, desde el municipio trataron de impedir el acto que se realizó en el Hotel Patagonia, un lugar privado teniendo en cuenta que las fuentes le aseguraron a esta Agencia “En principio se pensó en hacerlo en un lugar público, pero nos advirtieron que la municipalidad no nos iban a allanar el camino y que el Intendente Grasso nunca tuvo la mínima predisposición a permitir que se hiciera en un gimnasio o algún salón donde pudiera haber una concurrencia mayor” y agregó “De hecho la idea inicial fue hacer una transmisión en vivo, pero desde el municipio lo impidieron”, afirmó la fuente.

- Publicidad -

Ideología y relato

El Intendente de Río Gallegos es un kirchnerista absolutamente consustanciado con el relato K y precursor de las mismas ideas facciosas de las políticas que fueron aplicadas a rajatablas a partir del año 2003 a nivel nacional y en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Alicia Kirchner.

Dicho esto, fue desde el propio despacho de Pablo Grasso que partió la orden de actuar en estas circunstancias, donde, montados en el mensaje de rechazo a las políticas de Javier Milei, que no está de acuerdo con la política de género impulsada por el kirchnerismo, envió a un grupo de mujeres encabezadas por su Secretaria de Gobierno Sara Delgado, la titular de la Dirección de Políticas de Género de la municipalidad Viviana Caballero y la jefa del Departamento de Territorial y Promoción de Derechos, Florencia Ríos, acompañadas de otras pocas mujeres, a reclamar, protestar y panfletear el día sábado, frente al Hotel Patagonia.

“Estas mujeres, funcionarias municipales vinieron a pudrirla el sábado, solo para hacer de esto una cuestión política, vergonzosa, de un intendente que se vale del presupuesto que aportamos todos los vecinos para sostener estas estructuras inútiles de mujeres ineficientes que solo defienden, como en este caso, a delincuentes asesinas como éstas dos mujeres que mataron a Lucio, que ofenden y desnaturalizan a la mujer en sí misma y a las madres que con tanto amor y sacrificio criamos nuestros hijos”, fue el testimonio de Marisa Alegre una de las asistentes al Congreso, indignada por la acción política de este grupo que ella denominó “Feminazis” de la municipalidad de Río Gallegos.

En el acceso al hotel, las funcionarias del intendente Grasso le entregaron un panfleto a la abuela de Lucio Dupuy y Ramón, su esposo y abuelo del niño asesinado, lo expresó claramente en su exposición, dado que reconoció que tras recorrer las distintas ciudades del país, solo en Río Gallegos, sufrieron ese escrache

“Es la primera vez que veo que el feminismo radicalizado hizo la provocación que hicieron en la puerta del hotel y nos esperaron en la esquina para entregarle un folleto a mi esposa. Ahora entiendo a los padres… (refiriéndose a los presentes locales a los que señaló), si un intendente manda a hacer un repudio de este tipo, entiendo los problemas que hay con la niñez en Santa Cruz”, dijo Ramón en el auditorio.

Lo que pudimos recoger como opinión de la gente en el lugar, es de total rechazo a la actitud mantenida por un grupo de funcionarias municipales a las que catalogaron de “militantes sin vergüenza”, que se montan en un discurso acomodado a su interés político/ideológico y todos los consultados hicieron responsable al intendente Pablo Grasso de quien señalaron que “debemos recordarlo en las próximas lecciones”, indicaron. (Agencia OPI Santa Cruz)