Nueva suba en combustibles de YPF

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La empresa YPF informó un nuevo aumento de los combustibles desde el 29 de abril e incumplió el anuncio de estabilidad de los precios por 45 días que anunció el 1° de abril.

El aumento es el primero tras las 13 subas que se registraron a lo largo de marzo e incrementaron los valores por el impacto del conflicto bélico en Medio Oriente por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los precios actuales en Río Gallegos registran que YPF comercializa la nafta Infinia en $2182 por litro, el diésel en $2366, la nafta súper en $1847 y el diésel 500 en $2230. (Agencia OPI Santa Cruz)