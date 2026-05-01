Renunció la diputada provincial Jacqueline Caminoa

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(OPI Chubut) – La diputada provincial Jacqueline Caminoa (Juntos por el Cambio-Chubut) renunció este jueves a su banca de la legislatura chubutense por “motivos personales” y será reemplazada por Liliana Giordano.

Caminoa presentó su renuncia y sostuvo que responde a razones “estrictamente personales”.

A través de sus redes sociales, señaló que mantiene su vínculo político con el Gobierno provincial al sostener que “mi relación con Ignacio Torres está intacta. Lo seguiré acompañando desde el llano. En diciembre fue el primero en conocer mi decisión y la entendió. Apoyo este proyecto y agradezco a cada diputado de mi bloque por el acompañamiento y afecto”.

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La legisladora oriunda de Lago Puelo será reemplazada por Liliana Giordano, a fin de cumplir con la ley de paridad de género vigente. (Agencia OPI Chubut)