La tasa de seguridad aérea sube 563% para vuelos de cabotaje

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La Resolución 565/2026 fija el nuevo valor en $1.725 por pasajero para financiar el costo operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Un 563,46% es el incremento exacto que aplicó el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la Tasa de Seguridad de la Aviación. La medida encarece los pasajes aéreos domésticos a partir del 27 de junio de 2026, fecha en que caduca el valor previo de $260 congelado desde principios de 2023.

La denominada “adecuación de recursos” que argumenta el Poder Ejecutivo constituye un nuevo ajuste fiscal al transporte regular. La Resolución 565/2026 publicada este miércoles 24 de junio de 2026 en el Boletín Oficial traslada la escalada inflacionaria acumulada directamente al costo de los tickets.

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El impacto en la conectividad de Santa Cruz y la Patagonia

El incremento golpea con fuerza a las provincias del sur, donde el transporte aéreo es un servicio esencial de conectividad y no una alternativa de lujo. Cada pasajero que embarque desde las terminales del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) deberá tributar $1.725 fijos en las rutas de cabotaje.

A diferencia del severo ajuste aplicado sobre los destinos internos, el Gobierno nacional resolvió sostener un esquema de congelamiento para las rutas internacionales y regionales. Estos tramos mantienen sin cambios su canon de U$S1,40, ampliando la asimetría tarifaria para los usuarios locales.

El techo legal que fija la Ley 27.701 para la PSA

La recaudación total del tributo financia de forma directa los costos operativos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en tareas de vigilancia y control de equipajes. La Ley 27.701 faculta a la cartera de seguridad a determinar este valor de manera discrecional.

La normativa vigente establece un límite técnico estricto para regular el impacto de los aumentos aplicados por el Ejecutivo. El monto final de la tasa de seguridad no puede superar bajo ningún concepto el 0,25% del sueldo básico correspondiente a un oficial principal del escalafón general de la PSA. (Agencia OPI Santa Cruz)