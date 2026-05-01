Abril cierra con una caída del 3,3% en los giros federales

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Nación giró $5,58 billones durante abril y consolidó el retroceso de los fondos subnacionales. La contracción del consumo golpea la recaudación tributaria y seca las cajas provinciales frente al avance inflacionario.

El Estado Nacional envió $5,58 billones a las provincias y la CABA durante abril. La cifra nominal expone una caída real del 3,3% frente al mismo mes del año anterior al descontar el efecto inflacionario. La contracción en la recaudación del IVA y Ganancias explica el rojo operativo en las transferencias automáticas.

Con este volumen, el primer cuatrimestre de 2026 acumula transferencias por $21,9 billones. Este monto certifica una baja del 5,7% en términos reales frente al periodo enero-abril de 2025. Los niveles actuales operan por debajo de los registros de 2023, con una contracción del 12,8%. La estadística oficial exhibe caídas del 14,1% contra 2022 y del 11,4% frente a 2021, y solo supera la métrica de 2024.

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La consultora Politikón Chaco procesó estos datos mediante los registros de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC. El informe técnico confirma la cuarta caída interanual consecutiva y la quinta de los últimos siete meses. La mejora nominal del 7,8% respecto a los montos de marzo no logra revertir la tendencia recesiva de los recursos.

La Coparticipación Federal de Impuestos concentra el 91% del volumen total con envíos por $5,07 billones. Este componente troncal registró una baja real del 3,8% interanual. El desglosamiento de los tributos detalla el impacto en la recaudación:

IVA : cede un 3,3% interanual.

: cede un interanual. Ganancias : retrocede un 2,5% .

: retrocede un . Impuestos Internos : se desploman un 20,7% interanual.

: se desploman un interanual. Resto de tributos coparticipados: caen un 42,3% en términos reales.

Las Leyes y Regímenes Especiales inyectaron $239.352 millones. Esta línea anota un incremento real del 7,9%, traccionado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos que salta un 23,5% y el Monotributo con un alza del 77,3%. Estos números positivos tapan el derrumbe en Bienes Personales del 15,7%, la baja del 3,3% en el IVA de la Seguridad Social y la extinción del 100,0% del Régimen de Energía Eléctrica.

La Compensación del Consenso Fiscal distribuyó $269.434 millones y marca una contracción del 2,7% real. Las 24 jurisdicciones del país perciben menos recursos que hace un año. Salta lidera las pérdidas con un desplome del 11,1%, a raíz del fin del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) en marzo de 2026. La provincia norteña sufre una merma del 51,4% real en su compensación.

Tucumán exhibe la baja general más leve con el 0,7%. Esta jurisdicción mantiene vigente el convenio de obligaciones y anota un aumento del 50,1% real en sus fondos compensatorios. El balance del primer cuatrimestre muestra a Buenos Aires con la retracción más acotada, del 4,5%, y a la CABA con el ajuste más fuerte, equivalente al 7,1%.

Los registros demuestran la licuación de los presupuestos del interior del país. La reducción de ingresos consolida una pérdida de $1.394.527 millones ($1,39 billones) para las administraciones provinciales y porteña, según los precios constantes de abril de 2026.

Solo durante el último mes, la pérdida de poder adquisitivo de los envíos federales para todas las jurisdicciones representa un recorte de $189.589 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)