Vidal reiteró el impacto financiero por la baja de la coparticipación

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal reitero este jueves el impacto financiero que representa la baja de la coparticipación federal y los recursos necesarios para afrontar mensualmente los haberes de la administración del Estado provincial.

Durante la presentación del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito el mandatario provincial señaló en su discurso el contexto económico que atraviesa la provincia que “debe juntar alrededor de 148.000 millones de pesos todos los meses para pagar salarios”, monto que asciende a “casi 170.000 millones al incluir aportes previsionales y otros compromisos”.

Vidal señaló que al asumir la gestión “los fondos nacionales superaban el 65% del ingreso total. Hoy rondan entre el 45% y el 52%”.

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Entre ello, destacó la eliminación de programas nacionales y aportes extraordinarios y sostuvo que “fueron programas que se eliminaron, y eso impacta directamente en el funcionamiento del Estado”.

El gobernador aseguró que “la provincia decidió avanzar hacia un modelo de mayor autonomía financiera en cada área del Estado. La decisión política que tomamos es que todos los organismos se administren mejor y que puedan recaudar, que puedan producir”. (Agencia OPI Santa Cruz)