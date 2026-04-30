Gustavo Melella llama a elecciones constituyentes para agosto

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El mandatario provincial oficializó la convocatoria para modificar la Carta Magna. El proyecto del gobierno propone ajustar el gasto de la política, modificar esquemas salariales y reorganizar el Poder Judicial.

El Gobernador Gustavo Melella firmó el decreto que convoca a elecciones para elegir Convencionales Constituyentes en Tierra del Fuego. Los comicios ocurrirán el próximo 9 de agosto. La medida da inicio formal al proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial. Según la documentación del Ejecutivo, el proyecto busca reorganizar la estructura estatal para los próximos 30 años.

El Gobernador justificó la iniciativa oficial apelando a la modernización institucional. El mandatario aseguró que esta convocatoria representa “una oportunidad única para construir una Constitución moderna, justa y acorde a las demandas de la sociedad actual”.

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Gustavo Melella también prometió que el proyecto apunta a “terminar con privilegios históricos, ordenar el funcionamiento del Estado y garantizar reglas claras para todos”.

“El 9 de agosto los fueguinos y fueguinas vamos a comenzar a escribir una nueva etapa institucional. Queremos una Constitución que mire hacia adelante, que sea más transparente, más ágil y que recupere la confianza de la gente”, afirmó el mandatario provincial.

De acuerdo a los datos analizados, el Ejecutivo estructura el plan en ejes orientados a modificar el tablero político de la Provincia. El gobierno fijó como prioridad normativa la eliminación de privilegios internos.

Para avanzar con este punto, la iniciativa exige erradicar los cargos vitalicios y obliga a revisar los esquemas salariales vigentes. El oficialismo argumenta que estas acciones reducen la desigualdad y garantizan transparencia en la función pública.

El documento oficial también impone un límite estricto de dos mandatos consecutivos para todos los cargos electivos. La administración sostiene que esta regla fuerza la alternancia democrática y frena la retención del poder político.

La digitalización de los expedientes administrativos ocupa otro apartado del proyecto. El Estado planea reducir la burocracia para acelerar los trámites ciudadanos con la intención de establecer un modelo de gestión eficiente.

El texto gubernamental plantea además reordenar las competencias entre la Provincia y los Municipios. El Ejecutivo busca optimizar el uso de los fondos públicos, evitar la superposición de funciones y coordinar la respuesta operativa.

El sistema judicial integra una parte central de las modificaciones. El proyecto incluye herramientas legales para asegurar independencia en la selección de magistrados. El documento también exige la eliminación de los puestos vitalicios dentro del Poder Judicial.

El articulado prevé agilizar los procesos electorales fueguinos. El gobierno busca simplificar los calendarios de votación y recortar los costos de los comicios.

La propuesta detalla directrices para renovar el ecosistema político. El texto ataca la conformación de estructuras de poder permanentes e intenta abrir espacios para nuevas generaciones de dirigentes.

El proyecto de reforma incorpora una cláusula sobre soberanía territorial. La Constitución Provincial sumará de manera explícita la defensa de las Islas Malvinas como parte integral del territorio de Tierra del Fuego.

Gustavo Melella advirtió que la meta final del proyecto consiste en “iniciar un proceso sostenido de disminución del gasto político en todos los órdenes del Estado, sin afectar derechos ni servicios esenciales”.

El titular del Ejecutivo sostuvo que la modificación normativa “no es contra nadie, sino a favor de una provincia más justa, moderna y con instituciones más sólidas”. El cronograma oficial ya marca la cuenta regresiva hacia las urnas del 9 de agosto. (Agencia OPI Tierra del Fuego)