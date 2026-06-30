Nuevas pruebas complican a exfuncionarios en la Causa Cuadernos

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Personal técnico del organismo recaudador testificó sobre extracciones bancarias millonarias. La fiscalía asocia estas operaciones financieras con el circuito ilegal de sobornos estatales.

Inspectores y contadores de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero declararon el 30 de junio de 2026 ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Los testimonios ratificaron extracciones de dinero vinculadas a empresas contratistas del Estado.

El personal técnico aportó peritajes que detectaron operaciones bancarias individuales por montos superiores a 300.000 dólares. Las maniobras investigadas ocurrieron durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

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Los argumentos de la fiscalía en el juicio oral

De acuerdo con la acusación fiscal, los retiros en efectivo en moneda extranjera sustentan la hipótesis central de la investigación. El ministerio público sostiene que ese capital financiaba la entrega de sobornos a exfuncionarios públicos.

La evidencia indica que las empresas contratistas ejecutaban retiros sospechosos directamente por ventanilla. La magnitud de las transacciones alertó los sistemas de control de las entidades bancarias involucradas.

El origen de las pruebas aportadas por los auditores

La información probatoria fue aportada por extrabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Las declaraciones detallaron la logística operativa empleada por las compañías constructoras para obtener las divisas.

El tribunal incorporó estos datos documentales al proceso oral. La documentación respaldatoria consolida los indicios sobre la ruta del dinero exigido a cambio de adjudicaciones de infraestructura.

Contexto del proceso judicial

La Causa Cuadernos investiga el funcionamiento de una red de recaudación ilegal coordinada entre empresarios de la construcción y el gobierno nacional. El expediente analiza los registros físicos sobre el traslado de bolsos con dinero.

La instrucción penal original determinó que las firmas privadas entregaban sumas en dólares para garantizar la continuidad de los contratos estatales. El actual juicio oral busca establecer las responsabilidades penales definitivas de los imputados. (Agencia OPI Santa Cruz)