Moody’s ratifica la nota de Mirgor frente a la crisis austral

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(OPI TdF) – La agencia calificadora revalidó las notas crediticias para la compañía radicada en el polo industrial austral. El documento proyecta ingresos millonarios hacia fines de la década mientras las políticas económicas nacionales golpean al resto del sector. Las suspensiones y cierres de fábricas contrastan con la rentabilidad corporativa.

La calificadora de riesgo Moody’s Local Argentina ratificó el 17 de abril de 2026 la nota crediticia de la empresa Mirgor S.A.C.I.F.I.A. en Tierra del Fuego. La consultora comunicó un dictamen favorable el 22 de abril de 2026 y mantuvo la calificación “estable” frente al duro contexto económico nacional. La solidez de la compañía se fundamenta en la diversificación de sus negocios y el incremento de sus exportaciones.

El informe corporativo detalla una nota A+.ar como emisor en moneda local y extranjera a largo plazo. La agencia internacional otorgó además la calificación ML A-1.ar para las operaciones de corto plazo.

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Los analistas evaluaron las acciones de la firma en la categoría 1.ar. Mirgor mantiene estas mismas calificaciones en sus balances desde hace más de cuatro años.

La agencia fundamenta su decisión en el perfil crediticio positivo de la empresa. “Las calificaciones reflejan la sólida posición competitiva, la elevada escala operativa y el adecuado nivel de endeudamiento y coberturas de interés“, documentó el informe oficial.

El Gobierno Nacional impulsó recientemente una flexibilización del régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego. Esta política sumó un fuerte factor de incertidumbre regulatoria para las operadoras locales.

La crisis económica nacional castiga a la provincia con la apertura de importaciones y el derrumbe del consumo interno. Los vaivenes económicos afectan el nivel de actividad promedio en todo el país.

Moody’s afirma que la corporación fueguina logra mitigar estos riesgos fiscales. La consultora subraya “la consolidación de nuevos negocios fuera de Tierra del Fuego y el incremento en el nivel de exportaciones y negocios en el exterior del país”.

Las proyecciones corporativas auguran ingresos extraordinarios a corto plazo. “Esperamos que los ingresos de Mirgor alcancen niveles de USD 1.800 millones para el cierre del ejercicio 2026“, precisó la calificadora financiera.

El reporte proyecta márgenes de EBITDA en un rango de 7% a 10%. Estos números responden a una estrategia de crecimiento basada en la expansión de la capacidad productiva.

La calificadora valoró el desarrollo de nuevos negocios corporativos. El grupo económico fortaleció sus alianzas comerciales específicamente en los segmentos industrial, automotriz y agroindustrial.

La planta del Grupo Mirgor en Tierra del Fuego –

El CFO de Mirgor, Gastón Lestrade, analizó el informe internacional. El directivo aseguró que la nota “demuestra que Mirgor cuenta con una gran solidez estructural basada en sus más de 40 años de actividad“.

Lestrade también respaldó las estrategias de gestión corporativa. El ejecutivo remarcó las “alianzas estratégicas con socios internacionales de primer nivel y una diversificación de actividades que nos ha permitido sortear los diversos contextos económicos“.

La política de endeudamiento empresario también recibió un diagnóstico positivo. Moody’s proyecta un apalancamiento sostenido por debajo de 2,0x deuda a EBITDA para el mes de diciembre de 2026.

Los analistas identificaron “una reconfiguración de la estructura de vencimientos hacia plazos más largos“. Esta maniobra reduce la presión sobre la caja y garantiza una elevada flexibilidad financiera para la compañía.

El perfil de ingresos de la firma consolidó su expansión geográfica territorial. La empresa incorporó plantas operativas en Buenos Aires y lanzó formalmente la división productiva Mirgor Agro.

El informe resalta la posición líder de la firma en la industrialización y comercialización de autopartes. La compañía fortaleció su participación tanto en el mercado local como en el frente de exportación.

Las alianzas con marcas internacionales de la industria electrónica jugaron a favor del blindaje financiero. La firma sumó una mayor participación de negocios del exterior en las ventas totales.

El blindaje corporativo incluye un fuerte respaldo crediticio. La compañía mantiene un acceso constante a líneas de crédito formales con diversos bancos nacionales e internacionales.

Este escenario de rentabilidad contrasta de frente con la crisis industrial en Tierra del Fuego. El proceso general de desindustrialización ya destruyó más de 2.000 puestos de trabajo en la provincia.

La fábrica de aires acondicionados Aires del Sur quebró y graficó el colapso en Río Grande. La firma abandonó las instalaciones operativas y dejó a 140 trabajadores sin su fuente de empleo. Los operarios ocuparon la planta de producción.

La empresa electrónica Newsan reportó más de 150 despidos en la ciudad de Ushuaia a finales del año pasado. La propia firma Mirgor activó más de 300 suspensiones de trabajadores durante el ciclo 2025.

El sector textil fueguino también padece los estragos de la política económica nacional. La empresa Sueño Fueguino despidió a 35 trabajadores de su nómina operativa.

La misma firma textil mantiene otros 130 puestos bajo amenaza por el derrumbe de las ventas en el país. Las empresas de menor tamaño sufren la imposibilidad de invertir y diversificar sus ingresos frente a la crisis estructural del sector. (Agencia OPI Tierra del Fuego)