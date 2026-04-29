Javier Milei acusó a la prensa de difundir calumnias contra su gobierno

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Javier Milei arremetió contra la prensa nacional y reclamó evaluar la actualidad del país con cifras concretas. Durante la apertura de la Expo EFI este miércoles, el presidente acusó a los medios de comunicación de difundir calumnias e instó a basar las discusiones estrictamente en la evidencia estadística.

“Las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida“, sostuvo el titular del Ejecutivo al iniciar su exposición. El líder libertario exigió colocar los datos arriba de la mesa para evitar soportar mentiras, reconociendo el rechazo que genera su figura en ciertos sectores de la comunicación.

Tras sus cuestionamientos iniciales, el mandatario orientó su discurso hacia los resultados financieros de su administración en la Casa Rosada. El jefe de Estado apoyó sus argumentos en conceptos teóricos al citar directamente a los economistas Joseph Alois Schumpeter y Adam Smith.

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El referente de La Libertad Avanza profundizó en la dinámica de los rendimientos crecientes y los límites de la división del trabajo. El presidente ilustró sus conceptos evocando al economista Juan Carlos de Pablo. “El Profe de Pablo lo explica muy bien con el ejemplo del médico en un pueblo chico“, afirmó el mandatario.

Con estadísticas propias, el jefe de Estado definió a su administración como el Gobierno más reformista de la historia y celebró la quita diaria de regulaciones estatales. Las cifras exhibidas por el presidente incluyeron una drástica reducción de 30 puntos en el gasto público.

“Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo“, remarcó el economista frente al auditorio. El titular del Ejecutivo justificó su postura asegurando que la economía registró una suba del 10% y que su gestión logró sacar a millones de personas de la pobreza sin atravesar una guerra.

El presidente clausuró su presentación con un cerrado respaldo a la figura de Luis “Toto” Caputo. El mandatario calificó al titular de Hacienda como un hombre brillante que “no se enamora de ninguna pelotudez“, justificando sus decisiones al advertir que el país carece de tiempo y margen para equivocarse. (Agencia OPI Santa Cruz)