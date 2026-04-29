Ordenan restituir la pensión por viudez a Cristina Kirchner

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La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó hoy un recurso extraordinario federal impulsado por la ANSES. La decisión judicial dejó firme la medida cautelar que obliga al organismo a restituir la pensión por viudez a la expresidenta Cristina Kirchner.

Tras notificar el fallo, el Ministerio de Capital Humano confirmó sus próximos pasos legales. El Estado nacional presentará una queja formal ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la resolución de los camaristas.

El conflicto legal comenzó a fines de 2024. En ese momento, la ANSES emitió la Resolución 1092 y cortó el pago de la jubilación presidencial y de la pensión derivada de Néstor Kirchner que cobraba la exmandataria.

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La administración nacional justificó esa medida administrativa a partir de un revés judicial en el fuero penal. El gobierno tomó la determinación luego de la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Los magistrados Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo emitieron un dictamen con una estricta distinción técnica. Los jueces consideraron que el organismo previsional carece de facultades para eliminar el beneficio de pensión argumentando “cuestiones de honor”.

El tribunal diferenció el origen legal de ambas prestaciones sociales. Los camaristas avalaron la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de presidenta debido a la condena por corrupción.

Al mismo tiempo, la sala ordenó la restitución inmediata de la pensión por viudez. El fallo calificó como inadmisible la baja de este beneficio específico a través de una simple vía administrativa.

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron rápidamente la decisión de la cámara. Las autoridades de la cartera sostuvieron que la orden “afecta el principio de legalidad” al omitir la “prohibición expresa del derecho al cobro” derivada de la condena e inhabilitación de la exmandataria. (Agencia OPI Santa Cruz)