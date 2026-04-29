Protesta de estatales frente a la gobernación de Chubut en reclamo salarial

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(OPI Chubut) – Una nutrida movilización de trabajadores estatales se expresó este martes en Rawson frente a la gobernación de Chubut en reclamo de apertura de paritarias salariales.

Trabajadores públicos de distintos organismos se concentraron en la esquina de Casa de Gobierno para luego marchar hacia la sede del Ministerio de Economía.

La iniciativa se organizó por parte de estatales que juntaron a unos 4 mil trabajadores identificados como docentes, auxiliares de la educación, trabajadores de la sanidad, médicos, viales, entre otros.

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Los referentes de los autoconvocados señalaron que “estamos pidiendo un salario de 1.500.000 pesos de básico, el ministro de Educación, José Luis Punta dijo que pagaba 800.000 pesos, pero nosotros estamos cobrando de básico 315.000 pesos”.

La delegada de UPCN, Karen Nasuti, quien representa al sector de auxiliares de la educación señaló que “están todas las escuelas luchando por un salario digno, por el pase de todos los monotributistas que están esperando desde hace 14 años y están cobrando 500.000 pesos”.

El reclamo es “una recomposición salarial acorde a la inflación”. (Agencia OPI Chubut)