Jubilados ANSES: el tope de ingresos para recibir los $70.000

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El Poder Ejecutivo cristalizó este miércoles el pago de un bono previsional de $70.000 para mayo mediante la publicación del Decreto 292/2026 en el Boletín Oficial.

La decisión consolida una asistencia estática que acumula más de dos años sin actualizaciones nominales frente al avance inflacionario, tras fijar ese monto en marzo de 2024.

El piso de las jubilaciones superará los $463.000 durante el quinto mes del año. Este umbral incorpora la actualización del haber inicial atada a la inflación de marzo, que cerró en 3,4%.

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El texto gubernamental justifica la asistencia económica disparando contra el Índice de Movilidad Jubilatoria de la Ley N° 27.609, normativa vigente desde marzo de 2021.

Los considerandos del decreto acusan a la gestión anterior de generar un deterioro sistemático. El documento argumentó que la fórmula “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores”.

El Ejecutivo diagnosticó un desfasaje grave entre la evolución económica y los haberes, pero combate esa pérdida del poder adquisitivo con un monto inamovible. La administración de Javier Milei arrancó con bonos de $55.000 en los primeros dos meses de 2024 y saltó a los $70.000 un trimestre después.

La norma oficial admitió la necesidad imperiosa de sostener los ingresos más bajos del sistema. El decreto avaló las ayudas previsorias entregadas mensualmente “desde el mes de enero de 2024 y hasta abril de 2026, inclusive”.

El Ejecutivo firmó la extensión de la medida dictaminando que resulta oportuno entregar este Bono Extraordinario Previsional a modo de compensación por los efectos adversos de la fórmula anterior.

La ingeniería legal del pago impone condiciones estrictas para la liquidación de los fondos:

Los beneficios exigen vigencia activa durante el mismo mes del cobro.

El monto de $70.000 elude cualquier tipo de retención o descuento.

elude cualquier tipo de retención o descuento. La cifra extra no computa para el cálculo de ningún otro concepto previsional.

Las pensiones con múltiples copartícipes contabilizan como un titular único para percibir el refuerzo.

El articulado final del Decreto 292/2026 delimita el padrón exacto de beneficiarios que reciben la transferencia del Estado nacional:

Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES .

. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ).

). Receptores de pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de 7 hijos o más.

Titulares de pensiones graciables bajo la órbita operativa de la ANSES. (Agencia OPI Santa Cruz)